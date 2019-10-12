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Посольство уточнило число россиян на борту разбившегося в Африке Ан-72

На борту разбившегося в Демократической Республике Конго Ан-72, по уточненным данным, находились два россиянина, сообщило российское посольство в этой стране. Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955-го входили в состав экипажа. Экстренные службы республики продолжают поисково-спасательную операцию.

Военно-транспортный Ан-72 потерпел крушение 10 октября. Он вылетел из города Гома в столицу Киншасу, но через час связь с ним была потеряна. На следующий день посольство России сообщило, что в составе экипажа были россияне, их число уточнялось.

Всего на борту находились четыре пассажира и столько же членов экипажа – как военные, так и гражданские. Местное издание Actualite со ссылкой на источники сообщало, что пассажирами были три охранника и водитель президента страны. Причины крушения пока неизвестны, в регионе 10 октября были плохие погодные условия.