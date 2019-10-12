Новости
Политика
Новости

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове, на время следствия отправили в СИЗО, говорится на сайте Следственного комитета России (СКР). Накануне сообщалось, что задержанный дал признательные показания.

В Саратове в среду, 9 октября, начались поиски девятилетней девочки. По словам родителей, она ушла в школу в среду утром и пропала. Больше суток ребенка искали сотни местных жителей, волонтеры и спасатели, вечером 10 октября девочка была найдена мертвой в заброшенном гараже. Практически сразу стало известно о задержании подозреваемого: им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за изнасилование и разбой.

На следующий день СКР опубликовал видеозапись с допроса подозреваемого, на которой тот признает вину и говорит, что раскаивается в том, что сделал. Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад приметил заброшенный гараж, сменил на нем замки и присвоил помещение себе. Утром 9 октября девочка, проходя мимо, спросила у него, его ли это гараж. Подозреваемый утверждает, что испугался разоблачения и убил ребенка.

В Саратове в ночь на 11 октября прошел стихийный митинг. Сотни человек вышли на улицы и потребовали, чтобы правоохранительные органы выдали им подозреваемого в убийстве девочки.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы. «Сегодня я, моя компания и мои сотрудники находятся под сильным давлением [из-за истории с пожертвованиями]. Я сейчас получаю много писем с угрозами», – сказал он в интервью «Открытым медиа». Предприниматель также пожаловался на появление публикаций о его криминальном прошлом. Маслихов назвал эту информацию полным безумием и провокацией.

Минюст на этой неделе включил ФБК Алексея Навального в список иностранных агентов. Одной из причин такого решения стало иностранное финансирование. По данным Минюста, фонд получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas. Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене.

По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков. Почему Минюст утверждает, что платеж осуществлялся со счета компании, бизнесмен не понимает.

Маслихов отметил, что не поддерживает лично Навального, но ему нравятся расследования, которые делает ФБК. «Я являюсь однозначным противником коррупции. Меня не устраивает ситуация с коррупцией в России, и я спонсировал Фонд борьбы с коррупцией», – поделился предприниматель. На вопрос, будет ли он дальше жертвовать деньги ФБК, Маслихов ответил утвердительно.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Германия ограничила экспорт вооружений в Турцию из-за операции в Сирии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство Германии решило ограничить поставки вооружений Турции из-за военной операции в Сирии, сообщил изданию Bild министр иностранных дел страны Хайко Маас. По его словам, немецкое правительство временно не будет выдавать разрешения на новые поставки Анкаре продукции оборонного комплекса.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Турецкое вторжение в Сирию вызвало осуждение у европейских стран и Ирана, Россия занимает более осторожную позицию и не критикует открыто действия Турции. Однако в субботу президент Владимир Путин заявил, что силы, которые находятся в Сирии нелегитимно, должны покинуть страну.

Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В настоящее время этот вопрос никак не обсуждается», – сказал он «РИА Новости».

Тему возможного возвращения смертной казни в России начали поднимать после убийства девятилетней девочки в Саратове. Например, Госдума на своей странице во «В контакте» запустила опрос, который показал, что подавляющее большинство (80% на момент публикации) считает необходимым вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.

Девятилетняя девочка в Саратове утром 9 октября ушла в школу и пропала. Сотни местных жителей, волонтеров и спасателей искали ее большее суток, вечером 10 октября тело ребенка было найдено в заброшенном гараже.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель, он признался в преступлении. Мужчина рассказал, что убил ребенка из-за опасений быть уличенным в присвоении чужого гаража.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с РБК заявил, что власти США, решив судиться с компаниями Павла Дурова, сделали ему «сногсшибательный подарок». По его мнению, американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) никак не сможет помешать выпуску криптовалюты Gram, а благодаря распространению информации об исках о ней узнает больше потенциальных инвесторов.

Накануне SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты, хотя были обязаны это сделать, указывает регулятор. В частности, команда Telegram, по данным SEC, не предоставила инвесторам достаточно информации о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска. Иск комиссии грозит Telegram полным запретом выпуска криптовалюты, штрафами и прочими санкциями.

По мнению Мариничева, SEC попробует предъявить Telegram «значительные по сумме» претензии, чтобы напугать инвесторов второй волны. Однако контролировать выпуск криптовалюты комиссия не сможет, уверен интернет-омбудсмен.

При этом действия SEC имеют признаки «эффекта Стрейзанд» (когда попытка ограничить информацию о чем-либо приводит к тому, что темой начинает интересоваться еще больше людей) и позволят узнать о Gram даже «американским домохозяйкам», добавил Мариничев. Поэтому, какой бы штраф не назначила комиссия, он будет значительно меньше, чем маркетинговый бюджет, который понадобился бы на такой pr-эффект, заключил он.

Кто разбогател на криптовалюте

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд арестовал имущество бывших сотрудников НПО им. Лавочкина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд арестовал имущество бывших сотрудников НПО им. Лавочкина Сергея Лешемевского и Екатерины Аверьяновой, а также председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя московского главка Следственного комитета. По его словам, арест наложен на имущество обвиняемых стоимостью около 400 млн руб.

Лемешевский, занимавший должность гендиректора НПО им. Лавочкина, и экс-руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Аверьянова были задержаны в конце июля. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Третьим фигурантом дела стал Третьяков.

По версии следствия, Лемешевский по совету Аверьяновой заключил договоры с адвокатским бюро «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг для НПО. Однако услуги эти, по данным следствия, оказывались не сотрудниками адвокатского бюро, а штатными юристами предприятия. При этом, как говорится в материалах уголовного дела, уплаченные в рамках соглашений с адвокатским бюро деньги включались предприятием в себестоимость своей продукции. Таким образом, юридические услуги фактически оплачивались за счет бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказов.

НПО им. Лавочкина является ведущим разработчиком лунной программы России, которая начнется с 2021 г., а также партнером европейских предприятий по проекту освоения Марса «Экзомарс» (2020 г.), в рамках которого «Роскосмос» разрабатывает посадочный модуль.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Путин пообещал вывести из Сирии войска, если власти страны попросят об этом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Все иностранные силы, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее территорию, заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия тоже поступит так, если руководство страны скажет, что не нуждается в присутствии российских военных. Об этом президент заявил в интервью RT, Arabik Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию.

Путин отметил, что вопрос об иностранном присутствии в Сирии сейчас обсуждается со всеми партнерами России, в том числе с Ираном и Турцией. «Я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия», – подчеркнул президент. Он добавил, что территориальная целостность Сирии должна быть полностью восстановлена.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Турецкое вторжение в Сирию вызвало осуждение у европейских стран и Ирана, Россия занимает более осторожную позицию и не критикует открыто действия Турции. Власти США заявили, что не будут предоставлять туркам военную помощь в ходе этой операции, но не будут и противостоять вторжению.

Технологии
Новости

Visa, Mastercard и eBay отказались от проекта Facebook по выпуску криптовалюты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американские корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявления компаний. По словам их представителей, корпорации видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. Stripe допустила, что может присоединиться к проекту на более позднем этапе, Visa отметила, что подождет разрешения всех вопросов Facebook с регуляторами.

На прошлой неделе PayPal, являющаяся оператором международной платежной системы, отказалась участвовать в проекте по выпуску криптовалюты Libra. Такое решение руководство компании объяснило желанием сосредоточиться на развитии существующего бизнеса.

О планах выпустить собственную криптовалюту Facebook объявил в июне текущего года. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн – децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Американские компании опасаются участвовать в проекте Facebook из-за критики Libra со стороны американских и европейских властей, писала газета The Wall Street Journal.

Кто разбогател на криптовалюте

Политика
Новости

Посольство уточнило число россиян на борту разбившегося в Африке Ан-72

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На борту разбившегося в Демократической Республике Конго Ан-72, по уточненным данным, находились два россиянина, сообщило российское посольство в этой стране. Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955-го входили в состав экипажа. Экстренные службы республики продолжают поисково-спасательную операцию.

Военно-транспортный Ан-72 потерпел крушение 10 октября. Он вылетел из города Гома в столицу Киншасу, но через час связь с ним была потеряна. На следующий день посольство России сообщило, что в составе экипажа были россияне, их число уточнялось.

Всего на борту находились четыре пассажира и столько же членов экипажа – как военные, так и гражданские. Местное издание Actualite со ссылкой на источники сообщало, что пассажирами были три охранника и водитель президента страны. Причины крушения пока неизвестны, в регионе 10 октября были плохие погодные условия.

Технологии
Новости

Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube. На сцену выйдут гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов. На концерте будет использован оцифрованный голос погибшего Виктора Цоя. Продюсер концерта – сын певца Александр Цой. Также музыканты объявили о будущих выступлениях «Кино» на концерте проекта «Симфоническое кино» в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка».

«Кино» – культовая группа советского периода, она была создана в 1981 г., подавляющее большинство песен написал и исполнил Цой. Одни из самых известных – «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Алюминиевые огурцы», «Хочу перемен», «Кончится лето». В 1990 г. Цой разбился на машине, в следующем августе исполнится 30 лет со дня его смерти.

Свою последнюю пресс-конференцию «Кино» провело в январе 1991 г., когда представило публике одноименный альбом (также известный как «Черный»). После этого группа распалась.

В 2018 г. Александр Цой через суд добился признания за ним всех прав на записи «Кино».

Технологии
Новости

Комиссия по ценным бумагам США приостановила выпуск криптовалюты от Telegram

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась от суда временного запрета в отношении двух компаний – Telegram Group Inc и TON Issuer Inc на выпуск ими криптовалюты, говорится в сообщении ведомства.

Telegram Group Inc и ее дочерняя компания TON Issuer Inc начали привлекать капитал в январе 2018 г. для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) командой Павла Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг, обещала компания. Криптовалюта для обращения в TON называется Gram. TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространенных сейчас блокчейнов Bitcoin и Ethereum, обещала команда Telegram, и более того – сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.

В сентябре Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию платформы – гораздо позднее, чем Дуров обещал инвесторам. Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 г. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

Telegram Group Inc и TON Issuer Inc в закрытом режиме продали 2,9 млрд Grams 171 покупателю по всему миру, в том числе 1 млрд Grams – 39 покупателям из США, пишет SEC. Валюта должна поступить на счета покупателей не позднее 31 октября, после чего они смогут продать миллиарды Grams на открытом рынке США, добавляет комиссия. «Мы намерены предотвратить наводнение нашего рынка валютой, которую считаем незаконно проданной», – указано в сообщении.

Telegram Group Inc и TON Issuer Inc не зарегистрировали выпуск криптовалюты, хотя были обязаны это сделать, указывает комиссия, – в частности, они якобы не предоставили инвесторам достаточно информации о своем финансовом состоянии, менеджменте компаний, факторах риска и пр.

Иск SEC грозит компаниям полным запретом выпуска криптовалюты, штрафами и прочими наказаниями.

Политика
Новости

Адвокат Трунов заявил о возбуждении уголовного дела против экс-главы Челябинской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Против Бориса Дубровского, который был главой Челябинской области с 2014 по 2019 г., возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

По его словам, следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд руб., сказал Трунов. Период деяний, инкриминируемых Дубровскому, относится к 2016–2018 гг.

Трунов сказал «Ведомостям», что дело «только возбудили» и еще неизвестно, кто именно будет представлять юридические интересы экс-губернатора.

Дубровский покинул пост губернатора весной 2019 г., написав заявление по собственному желанию. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области.

Это второй подряд отставной губернатор Челябинской области, против которого возбуждают уголовное дело. Михаилу Юревичу, который руководил регионом в 2010–2014 гг., в 2017 г. заочно предъявили обвинение в получении взятки. Его интересы представлял Трунов. В 2016 г. адвокат вместе с Юревичем был среди кандидатов в Госдуму от «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС). Список РППС был снят Центризбиркомом.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow