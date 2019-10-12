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Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове, на время следствия отправили в СИЗО, говорится на сайте Следственного комитета России (СКР). Накануне сообщалось, что задержанный дал признательные показания.

В Саратове в среду, 9 октября, начались поиски девятилетней девочки. По словам родителей, она ушла в школу в среду утром и пропала. Больше суток ребенка искали сотни местных жителей, волонтеры и спасатели, вечером 10 октября девочка была найдена мертвой в заброшенном гараже. Практически сразу стало известно о задержании подозреваемого: им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за изнасилование и разбой.

На следующий день СКР опубликовал видеозапись с допроса подозреваемого, на которой тот признает вину и говорит, что раскаивается в том, что сделал. Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад приметил заброшенный гараж, сменил на нем замки и присвоил помещение себе. Утром 9 октября девочка, проходя мимо, спросила у него, его ли это гараж. Подозреваемый утверждает, что испугался разоблачения и убил ребенка.

В Саратове в ночь на 11 октября прошел стихийный митинг. Сотни человек вышли на улицы и потребовали, чтобы правоохранительные органы выдали им подозреваемого в убийстве девочки.