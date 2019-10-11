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Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове назвал мотив преступления

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове дал признательные показания, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). По словам мужчины, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, сменил в дверях замок и самовольно завладел помещением. 9 октября подозреваемый находился в этом гараже, когда мимо проходил ребенок. Девочка, по словам задержанного, поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись разоблачения, мужчина убил ребенка.

Эта версия будет проверена следователем, заверил СКР. Отмечается, что задержанный ранее был судим за совершение тяжких преступлений, он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Поиски 9-летней девочки в Саратове велись с 9 октября, утром в среду она ушла в школу и пропала. В поисковой операции были задействованы сотни добровольцев, сотрудники МЧС и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Вечером 10 октября стало известно, что ребенок найден мертвым. Практически сразу саратовское управление СКР сообщило о задержании подозреваемого 1984 года рождения.

Жители Саратова вечером в четверг устроили стихийный митинг, который продолжался до пяти часов утра. Несколько сотен человек требовали от сотрудников правоохранительных органов выдать им мужчину, которого задержали по подозрению в убийстве ребенка.