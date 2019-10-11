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В Саратове прошел стихийный митинг из-за гибели ребенка

Жители Саратова устроили стихийный митинг в гаражном массиве на ул. Высокая, где обнаружили тело девятилетней девочки, сообщают местные издания «Регион 64» и «Версия Саратов». По данным этих изданий, поиски ребенка велись с 9 октября. В этот день утром девочка ушла из квартиры на ул. Высокой, чтобы отправиться в школу, и пропала. Вечером того дня было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Несколько сотен жителей требовали от сотрудников правоохранительных органов выдать им мужчину, которого задержали по подозрению в убийстве ребенка. Издание «Версия Саратов» пишет, что для проведения следственного эксперимента его привезли на ту улицу, где нашли тело несовершеннолетней. На видео с места событий видно, что жители также выказывали недовольство работой правоохранителей и кидали предметы в машину полицейских.

Издание Baza пишет, что задержанного зовут Михаил Туватин, он — местный житель, ранее судимый. По данным издания, он сознался в убийстве девочки и сообщил следователям, что задушил ее со злости, поскольку она грубо ответила. Такое же имя подозреваемого называет местный телеканал Saratov24. По информации Baza, протестующие позже переместились к отделу полиции Кировского района Саратова. Туда стянули дополнительные силы сотрудников правопорядка.

Информацию об обнаружении тела ребенка подтвердил ТАСС заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин. По данным РИА Новости, поисками ребенка в течение дня занимались сотрудники экстренных служб города и более 2 000 волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». МЧС сделало смс-рассылку о розыске ребенка. В ночь на 11 октября поиски прекратили после обнаружения трупа ребенка.