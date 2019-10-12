Политика

Новости

Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В настоящее время этот вопрос никак не обсуждается», – сказал он «РИА Новости».

Тему возможного возвращения смертной казни в России начали поднимать после убийства девятилетней девочки в Саратове. Например, Госдума на своей странице во «В контакте» запустила опрос, который показал, что подавляющее большинство (80% на момент публикации) считает необходимым вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.

Девятилетняя девочка в Саратове утром 9 октября ушла в школу и пропала. Сотни местных жителей, волонтеров и спасателей искали ее большее суток, вечером 10 октября тело ребенка было найдено в заброшенном гараже.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель, он признался в преступлении. Мужчина рассказал, что убил ребенка из-за опасений быть уличенным в присвоении чужого гаража.