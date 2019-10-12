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Германия ограничила экспорт вооружений в Турцию из-за операции в Сирии

Правительство Германии решило ограничить поставки вооружений Турции из-за военной операции в Сирии, сообщил изданию Bild министр иностранных дел страны Хайко Маас. По его словам, немецкое правительство временно не будет выдавать разрешения на новые поставки Анкаре продукции оборонного комплекса.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Турецкое вторжение в Сирию вызвало осуждение у европейских стран и Ирана, Россия занимает более осторожную позицию и не критикует открыто действия Турции. Однако в субботу президент Владимир Путин заявил, что силы, которые находятся в Сирии нелегитимно, должны покинуть страну.

Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.