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Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы. «Сегодня я, моя компания и мои сотрудники находятся под сильным давлением [из-за истории с пожертвованиями]. Я сейчас получаю много писем с угрозами», – сказал он в интервью «Открытым медиа». Предприниматель также пожаловался на появление публикаций о его криминальном прошлом. Маслихов назвал эту информацию полным безумием и провокацией.

Минюст на этой неделе включил ФБК Алексея Навального в список иностранных агентов. Одной из причин такого решения стало иностранное финансирование. По данным Минюста, фонд получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas. Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене.

По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков. Почему Минюст утверждает, что платеж осуществлялся со счета компании, бизнесмен не понимает.

Маслихов отметил, что не поддерживает лично Навального, но ему нравятся расследования, которые делает ФБК. «Я являюсь однозначным противником коррупции. Меня не устраивает ситуация с коррупцией в России, и я спонсировал Фонд борьбы с коррупцией», – поделился предприниматель. На вопрос, будет ли он дальше жертвовать деньги ФБК, Маслихов ответил утвердительно.