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Путин рассказал о гонке вооружений после выхода США из договора о ПРО

Выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 г. так или иначе привел к началу определенной гонки вооружений, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya. По его мнению, Вашингтон так поступил в попытке обеспечить себе явные стратегические преимущества.

Россия же в ответ начала работать над ударными комплексами, способными преодолеть любую систему ПРО, продолжил президент. «К сожалению, все это привело так или иначе к определенной гонке вооружений. Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так», — сказал Путин.

Президент отметил, что понимает озабоченности США, из-за которых страна вышла из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). «Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружения, а Россия и США сами себя ограничили в этом», — пояснил он. Однако, по мнению Путина, разрушать договор не стоило, так как были и другие способы выхода из сложившейся ситуации.

В случае повторения «холодной войны» Россия пострадает в наименьшей степени, добавил президент. У страны уже есть перспективные виды вооружений, которых в мире пока нет ни у кого, поэтому гонка вооружений не сулит Москве больших бюджетных расходов.

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