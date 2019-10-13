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Адвокат опроверг возбуждение дела против экс-губернатора Челябинской области

Адвокат экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не знает о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента, об этом он сообщил «Ведомостям». В пятницу адвокат Игорь Трунов, который ранее представлял интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, заявил, что против Дубровского возбуждено уголовное дело.

«Мы были крайне удивлены, что какой-то адвокат, который к нам не имеет никакого отношения, дает комментарии. Я представляю и представлял ранее интересы Дубровского. До самого Трунова мы не дозвонились, но он уже "Рен-ТВ" сказал, что не является адвокатом Дубровского», — сказал Курмаев «Ведомостям». Он не исключает, что произошла путаница со стороны ТАСС, который первым дал эту новость: «Трунов говорил, что он в процессе своего адвокатского расследования натолкнулся на дело, возбужденное ФАС в отношении Дубровского. Здесь он не совсем корректно выразился, потому что дело антимонопольным органом возбуждалось в отношении нескольких коммерсантов, и действительно в нем фигурирует фамилия Дубровского. Мы в Арбитражном суде оспариваем решение антимонопольного органа. Но ФАС уголовные дела не возбуждает. ТАСС возможно неправильно понял его слова».

Курмаев говорит, что ни о каком уголовном деле ни адвокаты Дубровского, ни сам экс-губернатор не слышали: «Нас никто не вызывал для дачи пояснений. Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен. Он не скрывается, я с ним на прошлой неделе встречался в Москве».

Трунов в пятницу сообщил, что следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ) в отношении Дубровского. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд руб., сказал Трунов ТАСС. Период деяний, инкриминируемых Дубровскому, относится к 2016–2018 гг.

Дубровский покинул пост губернатора весной 2019 г., написав заявление по собственному желанию. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области.