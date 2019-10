Адвокат Трунов заявил о возбуждении уголовного дела против экс-главы Челябинской области

Политика

Новости

Трамп официально объявил кандидата на должность посла в России

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Салливан станет послом, если его кандидатуру утвердит сенат США.

О том, что Трамп планирует назначить Салливана на эту должность, в августе писала газета The New York Times. Источник The Wall Street Journal 11 октября говорил, что Москва дала предварительное согласие на его назначение.

Джон Салливан занимает пост заместителя госсекретаря с мая 2017 г. C 1 по 26 апреля 2018 г. он был исполняющим обязанности госсекретаря. Ранее он был практикующим юристом.

Предыдущим послом США в России был Джон Хантсман. Он занимал должность с 2017 г., в августе подал в отставку и покинул Россию в начале октября этого года.