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Адвокат Трунов заявил о возбуждении уголовного дела против экс-главы Челябинской области

Против Бориса Дубровского, который был главой Челябинской области с 2014 по 2019 г., возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

По его словам, следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ»). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей, сказал Трунов. Период деяний, инкриминируемых Дубровскому, относится к 2016-2018 годам.

Трунов сказал «Ведомостям», что дело «только возбудили» и еще не известно, кто будет именно будет представлять юридические интересы экс-губернатора.

Дубровский покинул пост губернатора весной 2019 г., написав заявление по собственному желанию. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области.

Это второй подряд отставной губернатор Челябинской области, против которого возбуждают уголовное дело. Михаилу Юревичу, который руководил регионом в 2010-2014 гг., в 2017 г. заочно предъявили обвинение в получении взятки. Его интересы представлял Трунов. В 2016 г. адвокат вместе с Юревичем был среди кандидатов в Госдуму от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). Список РППС был снят Центризбиркомом.