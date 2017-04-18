Партия пенсионеров отыгралась за снятие с выборов в Думу в суде

Конституционный суд признал противоречащими Основному закону страны положения ст. 42 закона о выборах депутатов Госдумы, которые позволили Центризбиркому снять с выборов в сентябре прошлого года весь список Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). В партийном списке оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. Выдвинутые по списку адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич доказывали, что такое применение закона нарушило конституционное право граждан избирать и быть избранными. По их мнению, ЦИК должен был исключить кандидатов в тех округах, где были выявлены нарушения, а не отказывать партии в заверении всего списка. Они также жаловались на нарушение их права на судебную защиту, поскольку Верховный суд отказался рассматривать заявления, поданные от имени кандидатов.

Конституционный суд с заявителями отчасти согласился. Нормы, касающиеся выборов, не должны допускать деформирования смысла народовластия и создавать барьеры для осуществления пассивного избирательного права, отмечается в решении суда. Устранять нарушения нужно, но это вовсе не означает, что единственным выходом из ситуации может быть лишь полный отказ в заверении всего списка кандидатов. Средства реагирования нужно соотносить с природой и масштабом нарушений. Отстранение тех депутатов, в отношении которых было соблюдено правило «один округ – один кандидат», создает препятствия для реализации избирательных прав граждан и ограничивает электоральную конкуренцию партий, подчеркнул суд. При этом в итоговой резолюции особо оговаривается, что итоги уже состоявшихся выборов пересмотру не подлежат, но несостоявшиеся депутаты могут потребовать компенсации вреда, причиненного действиями должностных лиц. Процедура оспаривания решений ЦИК нареканий у Конституционного суда не вызвала.

Давление сверху Летом прошлого года председатель РППС Евгений Артюх в открытом письме Владимиру Путину пожаловался, что на Партию пенсионеров оказывает давление управление внутренней политики администрации президента, требуя исключить неугодных кандидатов из партийных списков. Впоследствии ЦИК исключил из списка пенсионеров 42 кандидата и отказал в регистрации всем партийным одномандатникам.

Дело было рассмотрено без публичных слушаний. По данным Трунова, особенно горячо встал на защиту действующего порядка представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов. Возможность участия в управлении делами государства исключена для партии, которая не проявила на данном этапе избирательного процесса «той должной степени ответственности и добросовестности, которой от нее следует ожидать как от участника выборов, претендующего на место в законодательном (представительном) органе публичной власти», говорится в отзыве Кротова на иск. Кандидаты же от партии, по его мнению, должны учитывать существующий риск.

Трунов называет свою победу «виртуальной», ведь она не позволяет исправить допущенное нарушение. Решение Конституционного суда не дает оснований для отмены результатов выборов, напоминает он. Хотя, по идее, именно это следовало сделать – кандидаты, чьи права участвовать в выборах были нарушены, и избиратели должны получить возможность полноценного выбора, которого их лишили. «Да, на следующих выборах такое нарушение уже не повторится. Но у нас – что, как у Маклауда, две или три жизни?» – говорит Трунов. Впрочем, добавляет он, аналогичная жалоба от его имени подана еще и в ЕСПЧ. И вот там он ставит вопрос о необходимости отмены результатов выборов, если кандидат был незаконно снят с предвыборной гонки.

У члена ЦИК Евгения Шевченко нет никаких сомнений в том, что Центризбирком принимал решение исключительно в рамках своей компетенции и действовавшего в тот момент законодательства. Он подчеркивает, что Конституционный суд особо оговорил: принятое им постановление не затрагивает результаты состоявшихся выборов и не может служить основанием для их пересмотра. В последующем ЦИК будет руководствоваться этим решением суда, говорит Шевченко.

С точки зрения развития избирательной системы это хороший сигнал, оценивает решение Конституционного суда политолог Александр Кынев. «Как показывает практика, защиты избирательных прав не бывает много», – замечает он. Постановление суда отразится не только на следующих парламентских выборах, но и не позволит регионам копировать эту порочную практику. Что касается перспективы получить возмещение вреда, то она выглядит сомнительной, рассуждает Кынев, – он не помнит ни одного случая, чтобы снятие кандидата с выборов было оценено в денежном выражении.