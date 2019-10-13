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РАНХиГС проверит ситуацию с зарплатами преподавателей в сибирском филиале

Руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) внимательно следит за ситуацией в своем новосибирском филиале – Сибирском институте управления (СИУ), сообщила «Ведомостям» пресс-служба вуза.

В четверг, 10 октября, стало известно, что 107 из 144 штатных сотрудников СИУ подписали обращение к ректору РАНХиГС Владимиру Мау с жалобой на зарплаты. Они пожаловались на низкую стоимость преподавательского часа и высокую нагрузку, которую вынуждены брать сотрудники, чтобы обеспечить себе приемлемый доход.

В вузе была организована работа двусторонней переговорной комиссии, представляющей и интересы администрации, и интересы трудового коллектива. В дополнение к ней будет проведена полная проверка ситуации, заявила пресс-служба РАНХиГС. «Ректор держит ситуацию на контроле, и мы внимательно изучаем обе позиции», – говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что академия строго выполняет майские указы Владимира Путина относительно уровня оплаты труда преподавателей. В СИУ он составляет в текущем году около 56 000 руб. в месяц, что более чем в два раза превышает среднюю величину по региону, утверждается в сообщении.