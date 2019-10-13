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РАНХиГС проверит ситуацию с зарплатами преподавателей в сибирском филиале

Ведомости
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Руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) внимательно следит за ситуацией в своем новосибирском филиале – Сибирском институте управления (СИУ), сообщила «Ведомостям» пресс-служба вуза.

В четверг, 10 октября, стало известно, что 107 из 144 штатных сотрудников СИУ подписали обращение к ректору РАНХиГС Владимиру Мау с жалобой на зарплаты. Они пожаловались на низкую стоимость преподавательского часа и высокую нагрузку, которую вынуждены брать сотрудники, чтобы обеспечить себе приемлемый доход.

В вузе была организована работа двусторонней переговорной комиссии, представляющей и интересы администрации, и интересы трудового коллектива. В дополнение к ней будет проведена полная проверка ситуации, заявила пресс-служба РАНХиГС. «Ректор держит ситуацию на контроле, и мы внимательно изучаем обе позиции», – говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что академия строго выполняет майские указы Владимира Путина относительно уровня оплаты труда преподавателей. В СИУ он составляет в текущем году около 56 000 руб. в месяц, что более чем в два раза превышает среднюю величину по региону, утверждается в сообщении.

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Екатеринбуржцы выбрали место под строительство храма Святой Екатерины

Ведомости
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В Екатеринбурге 13 октября прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, в нем приняли участие почти 100 000 человек. По данным экзитпола, в голосовании лидирует участок бывшего приборостроительного завода в историческом центре города, передает ТАСС. За это место проголосовали более 43% опрошенных.

Всего в опросном листе были две площадки, за второй участок – набережную рядом с Макаровском мостом – по предварительным данным, проголосовали около 27%. Еще 29,5% отказались участвовать в экзитполе. Подсчет голосов начнется в полночь 14 октября.

Изначально собор Святой Екатерины планировали построить в сквере в центре Екатеринбурга, но местные жители выступили против, в городе начались массовые протесты. После того как в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, власти Екатеринбурга решили провести опрос местных жителей и построить храм там, где решат екатеринбуржцы.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестовали местные жители

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Новости

Песков объяснил предпочтения Путина при выборе места для отдыха

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин любит отдыхать именно в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, основная причина в том, что Путин считает Россию необъятной, красивой и богатой страной. Кроме того, задача президента – на своем примере популяризировать такие места, о существовании которых большинство граждан и не знает, добавил пресс-секретарь.

Однако даже во время отдыха Путин не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы, отметил Песков. «Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания», – пояснил сказал пресс-секретарь.

Свой недавний отпуск Путин провел в Сибири. Президент накануне своего дня рождения уехал в тайгу, где собирал грибы, катался на внедорожнике, любовался природой. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Путин собрал грибы в сибирской тайге и полюбовался Енисеем

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Политика
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Ведомости
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Президент Израиля Реувен Ривлин отправил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков. Фотографию письма Ривлин опубликовал в Twitter.

Наама совершила серьезную ошибку, но для молодой женщины, признавшей преступление, вынесенный приговор является слишком суровым, отметил президент Израиля. «Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к вашему милосердию и состраданию, призывая вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение», – обратился Ривлин к Путину.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху несколько недель назад обсуждал с Путиным вопрос о судьбе израильтянки. По данным издания, Израиль отказался обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, экстрадицию которого запросили США.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков.

Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 г. по запросу США, суд Израиля уже одобрил его экстрадицию. Американские власти подозревают россиянина в совершении кибератак.

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Политика
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Пентагон объявил о выводе тысячи военных из Сирии из-за турецкой операции

Ведомости
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США готовятся эвакуировать из Сирии 1000 своих военнослужащих из-за турецкой операции, сообщил министр обороны страны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS News. Ранее Вашингтон передислоцировал несколько десятков американских военных, выведя их из зоны боевых действий.

«За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены расширить свое наступление на юг дальше, чем планировалось изначально, и на запад», – объяснил Эспер решение Пентагона. Кроме того, ведомству стало известно, что Демократические силы Сирии (SDF) стремятся заключить сделку с сирийцами и русскими для совместного отражения турецкой атаки. Американские военные территориально могут оказаться между двумя наступающими армиями, поэтому их необходимо как можно скорее и безопаснее вывести оттуда, добавил министр.

На вопрос, есть ли у военнослужащих США разрешение открывать ответный огонь, Эспер ответил, что американские войска «имеют право на самооборону и воспользуются им в случае необходимости».

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.

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Политика
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Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 30 человек

Ведомости
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Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии, по последним данным, стали 33 человека, сообщает агентство «Киодо». Еще 19 числятся пропавшими без вести, около 180 получили травмы различной степени тяжести.

Стихия обрушилась на Японию 12 октября, «Хагибис» стал самым мощным тайфуном за последние несколько десятилетий. В эпицентре непогоды порывы ветра достигали 65 км/ч. В 12 префектурах был объявлен наивысший уровень опасности.

Сильные ливни привели к транспортному коллапсу, порывами ветра во многих местах оборвало линии электропередачи, несколько рек вышли из берегов.

Последствия тайфуна в Японии

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Адвокат опроверг возбуждение дела против экс-губернатора Челябинской области

Ведомости
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Адвокат экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не знает о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента, об этом он сообщил «Ведомостям». В пятницу адвокат Игорь Трунов, который ранее представлял интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, заявил, что против Дубровского возбуждено уголовное дело.

«Мы были крайне удивлены, что какой-то адвокат, который к нам не имеет никакого отношения, дает комментарии. Я представляю и представлял ранее интересы Дубровского. До самого Трунова мы не дозвонились, но он уже "Рен-ТВ" сказал, что не является адвокатом Дубровского», – сказал Курмаев «Ведомостям». Он не исключает, что произошла путаница со стороны ТАСС, который первым дал эту новость: «Трунов говорил, что он в процессе своего адвокатского расследования натолкнулся на дело, возбужденное ФАС в отношении Дубровского. Здесь он не совсем корректно выразился, потому что дело антимонопольным органом возбуждалось в отношении нескольких коммерсантов и действительно в нем фигурирует фамилия Дубровского. Мы в Арбитражном суде оспариваем решение антимонопольного органа. Но ФАС уголовные дела не возбуждает. ТАСС, возможно, неправильно понял его слова».

Курмаев говорит, что ни о каком уголовном деле ни адвокаты Дубровского, ни сам экс-губернатор не слышали: «Нас никто не вызывал для дачи пояснений. Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен. Он не скрывается, я с ним на прошлой неделе встречался в Москве».

Трунов в пятницу сообщил, что следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ) в отношении Дубровского. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд руб., сказал Трунов ТАСС. Период деяний, инкриминируемых Дубровскому, относится к 2016–2018 гг.

Дубровский покинул пост губернатора весной 2019 г., написав заявление по собственному желанию. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области.

Политика
Новости

Путин рассказал о гонке вооружений после выхода США из договора о ПРО

Ведомости
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Выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 г. так или иначе привел к началу определенной гонки вооружений, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya. По его мнению, Вашингтон так поступил в попытке обеспечить себе явные стратегические преимущества.

Россия же в ответ начала работать над ударными комплексами, способными преодолеть любую систему ПРО, продолжил президент. «К сожалению, все это привело так или иначе к определенной гонке вооружений. Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так», – сказал Путин.

Президент отметил, что понимает озабоченности США, из-за которых страна вышла из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). «Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружения, а Россия и США сами себя ограничили в этом», – пояснил он. Однако, по мнению Путина, разрушать договор не стоило, так как были и другие способы выхода из сложившейся ситуации.

В случае повторения холодной войны Россия пострадает в наименьшей степени, добавил президент. У страны уже есть перспективные виды вооружений, которых в мире пока нет ни у кого, поэтому гонка вооружений не сулит Москве больших бюджетных расходов.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

МИД назвал США главным неплательщиком взносов в ООН

Ведомости
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Более 50 государств – членов ООН по состоянию на 9 октября все еще не выплатили взносы за текущий год, проинформировало Министерство иностранных дел России. Из-за этого организация уже сейчас вынуждена экономить, а с ноября у нее могут возникнуть трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов за коммунальные услуги, отмечает ведомство.

Главным неплательщиком взносов являются США, долг которых перед ООН уже превысил $1 млрд, говорится в сообщении МИДа. По версии ведомства, Вашингтон таким образом пытается подорвать работу организации. Россия же относится к числу добросовестных плательщиков, добавило министерство.

Сейчас ООН вынуждена принимать меры жесткой экономии, отметил МИД. Так, например, организация начиная с середины октября будет проводить не более двух заседаний в день и только в дневное время. Тогда как раньше дипломаты нередко заседали вечером и ночью. Кроме того, сократится количество документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков, а также будут урезаны расходы на электричество, кондиционирование и охрану помещений.

Технологии
Новости

The Bell: Дуров может отложить запуск блокчейн-платформы из-за решения США

Ведомости
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Спустя сутки после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно заблокировала выпуск криптовалюты от Telegram, команда Павла Дурова отправила письмо инвесторам, сообщает издание The Bell со ссылкой на документ. В письме говорится, что Telegram последние полтора года пытался наладить связь с представителями SEC и теперь разочарован решением комиссии улаживать вопросы через суд.

Сейчас компания анализирует варианты выхода из сложившейся ситуации, отмечается в письме. В частности, рассматривается вариант переноса на более поздний срок запуска блокчейн-платформы TON. По плану она должна заработать до 31 октября. В противном случае Telegram обещал вернуть инвесторам вложенные ими $1,7 млрд.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эту проблему, и надеемся предоставить новую информацию в течение следующей недели», – приводит The Bell цитату из письма.

Накануне SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

Политика
Новости

Несколько человек погибли в Японии из-за сильнейшего за десятилетия тайфуна

Ведомости
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Два человека погибли и девять числятся пропавшими без вести из-за тайфуна «Хагибис», который 12 октября достиг берегов Японии. Как передает телеканал NHK, 50-летний мужчина погиб в окрестностях Токио после того, как порыв ветра перевернул его автомобиль. Второй человек стал жертвой оползня в префектуре Гумма к северу от столицы. Несколько десятков человек получили ранения.

Власти выпустили экстренное предупреждение, распорядившись эвакуировать в обязательном порядке 600 000 человек в 10 префектурах. Еще 7 миллионам жителей по всей стране рекомендовано самостоятельно эвакуироваться в более безопасное место.

Обрушившийся на Японию тайфун, как ожидается, станет самым сильным за последние 62 года. Порывы ветра в эпицентре непогоды достигают 65 км/ч. Метеорологи прогнозируют, что к полудню воскресенья (6.00 мск) в Токио выпадет более полуметра осадков – это сильнейший ливень за последние несколько десятилетий.

Из-за тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили несколько матчей. Не состоятся встречи между сборными Англии и Франции, а также Новой Зеландии и Италии. Существует также угроза отмены матча между Японией и Шотландией, запланированного на 13 октября.

Политика
Новости

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Ведомости
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Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы. «Сегодня я, моя компания и мои сотрудники находятся под сильным давлением [из-за истории с пожертвованиями]. Я сейчас получаю много писем с угрозами», – сказал он в интервью «Открытым медиа». Предприниматель также пожаловался на появление публикаций о его криминальном прошлом. Маслихов назвал эту информацию полным безумием и провокацией.

Минюст на этой неделе включил ФБК Алексея Навального в список иностранных агентов. Одной из причин такого решения стало иностранное финансирование. По данным Минюста, фонд получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas. Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене.

По словам Маслихова, он переводил деньги со своего личного PayPal-аккаунта на аккаунт директора ФБК Ивана Жданова, а до этого использовал для пожертвований карты российских банков. Почему Минюст утверждает, что платеж осуществлялся со счета компании, бизнесмен не понимает.

Маслихов отметил, что не поддерживает лично Навального, но ему нравятся расследования, которые делает ФБК. «Я являюсь однозначным противником коррупции. Меня не устраивает ситуация с коррупцией в России, и я спонсировал Фонд борьбы с коррупцией», – поделился предприниматель. На вопрос, будет ли он дальше жертвовать деньги ФБК, Маслихов ответил утвердительно.

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