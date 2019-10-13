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Пентагон объявил о выводе тысячи военных из Сирии из-за турецкой операции

США готовятся эвакуировать из Сирии 1000 своих военнослужащих из-за турецкой операции, сообщил министр обороны страны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS News. Ранее Вашингтон передислоцировал несколько десятков американских военных, выведя их из зоны боевых действий.

«За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены расширить свое наступление на юг дальше, чем планировалось изначально, и на запад», – объяснил Эспер решение Пентагона. Кроме того, ведомству стало известно, что Демократические силы Сирии (SDF) стремятся заключить сделку с сирийцами и русскими для совместного отражения турецкой атаки. Американские военные территориально могут оказаться между двумя наступающими армиями, поэтому их необходимо как можно скорее и безопаснее вывести оттуда, добавил министр.

На вопрос, есть ли у военнослужащих США разрешение открывать ответный огонь, Эспер ответил, что американские войска «имеют право на самооборону и воспользуются им в случае необходимости».

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.