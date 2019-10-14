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Reuters сообщил о переговорах курдов с Дамаском на российской военной базе

Представители сирийского правительства и коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), состоящей из курдских боевых формирований, встретились для переговоров на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя курдской Демократической прогрессивной партии Ахмеда Сулеймана.

Сулеймен не раскрыл суть и итоги переговоров, но выразил надежду, что стороны смогут остановить наступление Турции на территории курдов и помешать «ужасным последствиям». В СДС сообщения о переговорах с сирийскими властями комментировать отказались. Но представитель коалиции по связям со СМИ Мустафа Балл напомнил, что сразу после начала «турецкой агрессии» курды заявили о готовности к любым вариантам, которые «помогут остановить этнические чистки».

Позже Reuters уточнило, что курды заключили соглашение с властями Сирии, согласно которому Дамаск разместит военных вдоль границы с Турцией, чтобы помешать турецкому наступлению. Источник агентства добавил, что переговоры между властями Сирии и СДС могут продолжиться в Дамаске.

Турция 9 октября начала на севере Сирии военную операцию, получившую название «Источник мира». Ее целью руководство страны назвало создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для границы Турции. После начала операции министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Вашингтон эвакуирует из Сирии 1000 военнослужащих. «За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены расширить свое наступление на юг дальше, чем планировалось изначально, и на запад», — пояснял он.

Пентагону также стало известно, что СДС пытаются заключить сделку с сирийским правительством и Россией для совместного отражения турецкой атаки. Военные США могут оказаться между двумя наступающими армиями, поэтому их необходимо как можно скорее эвакуировать оттуда, объяснял министр.