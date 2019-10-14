ЕС продлил на год введенные после отравления Скрипалей санкции

Бывший партнер ООО «Пицца Ресторантс», управляющего Domino`s Pizza в России, Евгений Хоронько направил в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с сети 27,1 млн руб., сообщает «Коммерсантъ». В иске указано, что истец получил убытки из-за того, что компания указала недостоверные сведения в договоре франчайзинга, а также ненадлежаще исполняла свои обязательства, уточняет газета.
Договор с компанией был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Domino`s Pizza. По словам Хоронько, само заведение в Челябинске проработало менее года, так и не получив прибыль. В представленном компанией бизнес-плане указывалось, что открытие одного регионального ресторана Domino`s будет стоить 13 млн руб., срок окупаемости почти два года – 22 месяца. После смету увеличили на 1,3 млн руб., Хоронько подписал предварительный договор и заплатил паушальный взнос. «Пицца Ресторантс» несколько раз увеличивала сумму капитальных затрат, требуемых для открытия. Итоговая стоимость открытия ресторана составила почти 20 млн руб., отмечает издание. Кроме этого, франчайзи должен был еженедельно платить владельцу 3,5% роялти от выручки, 1% на рекламные расходы, 2% на консультационные услуги и столько же за счет продажи через интернет и колл-центр сети. Другие франчайзи рассказали «Коммерсанту», что они тоже планируют подать аналогичные иски, однако издание не называет названия компаний. В Domino`s Pizza сообщили, что о судебном процессе с Хоронько им неизвестно.
Весной собственники большинства ресторанов Domino`s Pizza за пределами Москвы и Подмосковья обвинили владельца бренда в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки. По данным «Коммерсантъ», осенью стало известно, что в Domino`s Pizza действует негласный запрет на продажу франшизы в регионах. Сеть также стала выкупать у партнеров 16 из 24 ресторанов за пределами Москвы и Подмосковья.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку выделения земли для реконструкции и рекультивации мусорного полигона «Ядрово», сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания министерства имущественных отношений Подмосковья. Информацию о проведении совещания РБК подтвердил владелец компании – оператора полигона Максим Конопко.
Согласно протоколу совещания за выделение земли для рекультивации выступила администрация Волоколамского городского округа. Она должна обеспечить постановку участков на кадастровый учет. По словам советника главы Волоколамского района Артема Любимова, речь шла о небольших участках по периметру полигона, на которых планируется построить техническую дорогу и подпорную стенку со стороны реки, чтобы грунт не сползал. По итогам совещания министерству ЖКХ рекомендовано направить областным министерствам имущественных отношений и экологии, а также властям Волоколамска позицию по постановке участков на кадастровый учет. Оператору «Ядрово» с комитетом лесного хозяйства области поручено разобраться с выделением участка для гидротехнических сооружений, пишет РБК. По словам Конопко, если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность.
В 2018 г. полигон «Ядрово» оказался в центре скандала, жители Волоколамского района в феврале начали жаловаться на неприятный запах со свалки. Они провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Весной ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.
В мае 2019 г. министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин обещал закрыть полигон в 2020 г. Проект рекультивации свалки прошел этап общественных слушаний. В конце сентября началась дегазация второго тела свалки, сообщает РБК. В июне СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК). 22 июля Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора «Ядрово», передав его Московской областной специализированной аварийно-спасательной службе (находится в ведении министерства ЖКХ области).
Россия и Саудовская Аравия планируют заключить сделку в области авиализинга на $700 млн, сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «В области авиализинга. Это одна сделка на $700 млн», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Дмитриева, также стороны планируют заключить сделки, связанные с железными дорогами. Будет в том числе одна сделка, связанная с нефтехимией, с компанией Sabic, и это не с «Сибуром», сообщил он. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в рамках визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию к подписанию готовят несколько десятков коммерческих и межведомственных документов. По его словам, прежде всего будет обсуждаться «наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям».
Визит Путина в Саудовскую Аравию запланирован на 15 октября. Это второй визит президента России в эту страну, впервые с официальным визитом он посетил ее в феврале 2007 г. Тогда в Эр-Рияде он встречался с прежним королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский в «особом мнении» по одному из решений КС раскритиковал систему высшего образования в России. «Особым мнением» называют заявление, в котором член судейской коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному делу. На документ обратила внимание газета «Коммерсантъ».
Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и упрекнул ректоров вузов в отказе от «самоуправления и академической свободы». В результате ректоры сегодня «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию». Судья добавил, что в системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта». По его мнению, «бессчетные средства», потраченные на реформы в этой сфере, стоило направить «на достойную оплату преподавательского труда».
На мысли о системе образования в стране Арановского натолкнула жалоба, поданная в КС бывшим бизнесменом Михаилом Чайковским. В 2015 г. мужчина обратился в воронежский центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. Но чиновники отказались признать его безработным и назначить пособие: мужчина принес паспорт и трудовую книжку, а центр занятости потребовал справку «о среднем заработке с последнего места работы» и «документ, удостоверяющий квалификацию».
Требования центра Чайковский успешно оспорил в судебном порядке. В 2015 г. КС согласился, что в случае «длительного перерыва в трудовой деятельности» гражданин может быть признан безработным и без справки «с последнего места работы». На прошлой неделе КС снова поддержал Чайковского. Суд уточнил, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы».
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Издание поясняет, что заключенные, обладающие ценной информацией, находились под охраной сил коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Собеседники газеты уточнили, что несколько сотен боевиков, воспользовавшись паникой, совершили побег из центра временного содержания в том же районе Сирии. Еще 700 членов семей террористов также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Всего в них было около 11 000 человек, среди которых 9000 сирийцев и иракцев, а также 2000 заключенных родом примерно из 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вывез из Сирии двух особо опасных боевиков, известных как Beatles («Битлз»). Речь идет о британцах Александе Коти и аш-Шафи Эльшейхе. Им приписывают расправы над десятками пленников, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом.
9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Цель операции – создать там буферную зону, которая станет защитным поясом для турецкой границы, объясняли турецкие власти. Туда по замыслу Анкары смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Позже американские власти сообщили, что Турция, вероятно, намерена расширить наступление дальше, чем планировалось изначально. В связи с этим США решили эвакуировать из Сирии 1000 военных. Reuters позже уточнило, что курды договорились с властями Сирии о размещении сирийских военных вдоль границы с Турцией, чтобы помешать турецкой операции.
Представители сирийского правительства и коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), состоящей из курдских боевых формирований, встретились для переговоров на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя курдской Демократической прогрессивной партии Ахмеда Сулеймана.
Сулейман не раскрыл суть и итоги переговоров, но выразил надежду, что стороны смогут остановить наступление Турции на территории курдов и помешать «ужасным последствиям». В СДС сообщения о переговорах с сирийскими властями комментировать отказались. Но представитель коалиции по связям со СМИ Мустафа Балл напомнил, что сразу после начала «турецкой агрессии» курды заявили о готовности к любым вариантам, которые «помогут остановить этнические чистки».
Позже Reuters уточнило, что курды заключили соглашение с властями Сирии, согласно которому Дамаск разместит военных вдоль границы с Турцией, чтобы помешать турецкому наступлению. Источник агентства добавил, что переговоры между властями Сирии и СДС могут продолжиться в Дамаске.
Турция 9 октября начала на севере Сирии военную операцию, получившую название «Источник мира». Ее целью руководство страны назвало создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для границы Турции. После начала операции министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Вашингтон эвакуирует из Сирии 1000 военнослужащих. «За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены расширить свое наступление на юг дальше, чем планировалось изначально, и на запад», – пояснял он.
Пентагону также стало известно, что СДС пытаются заключить сделку с сирийским правительством и Россией для совместного отражения турецкой атаки. Военные США могут оказаться между двумя наступающими армиями, поэтому их необходимо как можно скорее эвакуировать оттуда, объяснял министр.
Сборная России по футболу обыграла кипрскую команду и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 г. Выездной матч группы I проходил на арене GSP Stadium в Никосии (Кипр) и завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.
Авторы голов – Денис Черышев (забил дважды), Артем Дзюба, Александр Головин и Магомед Оздоев. На 28-й минуте был удален защитник сборной Кипра Константинос Лайфис. Причиной стал фол против российского защитника Сергея Петрова. Петров был заменен на Вячеслава Караваева.
За два тура до окончания отборочного турнира российская команда завоевала 21 очко и уже не опустится в турнирной таблице ниже второй строчки. Лидирует в группе Бельгия, набравшая 24 очка. Третьей идет команда Кипра с десятью очками.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова уже установила исторический рекорд, победив в семи официальных матчах подряд.
В Екатеринбурге 13 октября прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, в нем приняли участие почти 100 000 человек. По данным экзитпола, в голосовании лидирует участок бывшего приборостроительного завода в историческом центре города, передает ТАСС. За это место проголосовали более 43% опрошенных.
Всего в опросном листе были две площадки, за второй участок – набережную рядом с Макаровском мостом – по предварительным данным, проголосовали около 27%. Еще 29,5% отказались участвовать в экзитполе. Подсчет голосов начнется в полночь 14 октября.
Изначально собор Святой Екатерины планировали построить в сквере в центре Екатеринбурга, но местные жители выступили против, в городе начались массовые протесты. После того как в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, власти Екатеринбурга решили провести опрос местных жителей и построить храм там, где решат екатеринбуржцы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин любит отдыхать именно в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Пескова, основная причина в том, что Путин считает Россию необъятной, красивой и богатой страной. Кроме того, задача президента – на своем примере популяризировать такие места, о существовании которых большинство граждан и не знает, добавил пресс-секретарь.
Однако даже во время отдыха Путин не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы, отметил Песков. «Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания», – пояснил сказал пресс-секретарь.
Свой недавний отпуск Путин провел в Сибири. Президент накануне своего дня рождения уехал в тайгу, где собирал грибы, катался на внедорожнике, любовался природой. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
Президент Израиля Реувен Ривлин отправил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков. Фотографию письма Ривлин опубликовал в Twitter.
Наама совершила серьезную ошибку, но для молодой женщины, признавшей преступление, вынесенный приговор является слишком суровым, отметил президент Израиля. «Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к вашему милосердию и состраданию, призывая вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение», – обратился Ривлин к Путину.
Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху несколько недель назад обсуждал с Путиным вопрос о судьбе израильтянки. По данным издания, Израиль отказался обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, экстрадицию которого запросили США.
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков.
Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 г. по запросу США, суд Израиля уже одобрил его экстрадицию. Американские власти подозревают россиянина в совершении кибератак.
США готовятся эвакуировать из Сирии 1000 своих военнослужащих из-за турецкой операции, сообщил министр обороны страны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS News. Ранее Вашингтон передислоцировал несколько десятков американских военных, выведя их из зоны боевых действий.
«За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены расширить свое наступление на юг дальше, чем планировалось изначально, и на запад», – объяснил Эспер решение Пентагона. Кроме того, ведомству стало известно, что Демократические силы Сирии (SDF) стремятся заключить сделку с сирийцами и русскими для совместного отражения турецкой атаки. Американские военные территориально могут оказаться между двумя наступающими армиями, поэтому их необходимо как можно скорее и безопаснее вывести оттуда, добавил министр.
На вопрос, есть ли у военнослужащих США разрешение открывать ответный огонь, Эспер ответил, что американские войска «имеют право на самооборону и воспользуются им в случае необходимости».
В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.
Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.