ЕС продлил на год введенные после отравления Скрипалей санкции

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Бывший франчайзи российской Domino's Pizza подал в суд на компанию из-за убытков

Бывший партнер ООО «Пицца Ресторантс», управляющего Domino`s Pizza в России, Евгений Хоронько направил в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с сети 27,1 млн руб., сообщает «Коммерсантъ». В иске указано, что истец получил убытки из-за того, что компания указала недостоверные сведения в договоре франчайзинга, а также ненадлежаще исполняла свои обязательства, уточняет газета.

Договор с компанией был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Domino`s Pizza. По словам Хоронько, само заведение в Челябинске проработало менее года, так и не получив прибыль. В представленном компанией бизнес-плане указывалось, что открытие одного регионального ресторана Domino`s будет стоить 13 млн руб., срок окупаемости почти два года – 22 месяца. После смету увеличили на 1,3 млн руб., Хоронько подписал предварительный договор и заплатил паушальный взнос. «Пицца Ресторантс» несколько раз увеличивала сумму капитальных затрат, требуемых для открытия. Итоговая стоимость открытия ресторана составила почти 20 млн руб., отмечает издание. Кроме этого, франчайзи должен был еженедельно платить владельцу 3,5% роялти от выручки, 1% на рекламные расходы, 2% на консультационные услуги и столько же за счет продажи через интернет и колл-центр сети. Другие франчайзи рассказали «Коммерсанту», что они тоже планируют подать аналогичные иски, однако издание не называет названия компаний. В Domino`s Pizza сообщили, что о судебном процессе с Хоронько им неизвестно.

Весной собственники большинства ресторанов Domino`s Pizza за пределами Москвы и Подмосковья обвинили владельца бренда в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки. По данным «Коммерсантъ», осенью стало известно, что в Domino`s Pizza действует негласный запрет на продажу франшизы в регионах. Сеть также стала выкупать у партнеров 16 из 24 ресторанов за пределами Москвы и Подмосковья.