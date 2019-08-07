Британская полиция не нашла доказательств причастности Путина к делу Скрипалей
Британская полиция не смогла получить доказательства причастности президента России Владимира Путина к отравлению нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу. По его словам, расследование обстоятельств происшедшего продолжается.
The Guardian, ссылаясь на оценку британских спецслужб, отметила, что Путин, «вероятно», одобрил нападение на Скрипалей, но для предъявления обвинений необходимо доказать, что российский лидер напрямую с этим связан. «У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть такое обвинение», – заявил Басу.
В сентябре прошлого года Скотланд-Ярд и прокуратура Великобритании обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в попытке убийства Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок». Позже Лондон объявил их в международный розыск. По словам Басу, сотрудники полиции должны опираться на доказательства, существует большое количество предположений о том, кто несет ответственность за нападение, кто отдавал приказ. Сейчас Лондон добивается экстрадиции Петрова и Боширова для того, чтобы предъявить им обвинения на территории Великобритании.
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. В бессознательном состоянии они были доставлены в больницу. В ходе расследования британские следователи выяснили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Позже в британском городе Эймсбери в бессознательном состоянии были найдены Чарли Роули и Дон Стерджес, в срочном порядке их госпитализировали. По версии следствия, они пострадали от аналогичного вещества. Спустя время Стерджес скончалась в больнице. В доме Роули полицейские обнаружили флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом внутри. Скотланд-Ярд объединила расследование этих двух случаев. Ответственность за покушение на Скрипалей ранее британские власти возложили на Москву. В свою очередь Кремль отвергал обвинения и напоминал, что в 2017 г. Россия под контролем Организации по запрещению химоружия уничтожила все химическое оружие, что имелось на территории страны.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.