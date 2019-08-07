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Британская полиция не нашла доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Британская полиция не смогла получить доказательства причастности президента России Владимира Путина к отравлению нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу. По его словам, расследование обстоятельств происшедшего продолжается.

The Guardian, ссылаясь на оценку британских спецслужб, отметила, что Путин, «вероятно», одобрил нападение на Скрипалей, но для предъявления обвинений необходимо доказать, что российский лидер напрямую с этим связан. «У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть такое обвинение», – заявил Басу.

В сентябре прошлого года Скотланд-Ярд и прокуратура Великобритании обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в попытке убийства Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок». Позже Лондон объявил их в международный розыск. По словам Басу, сотрудники полиции должны опираться на доказательства, существует большое количество предположений о том, кто несет ответственность за нападение, кто отдавал приказ. Сейчас Лондон добивается экстрадиции Петрова и Боширова для того, чтобы предъявить им обвинения на территории Великобритании.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. В бессознательном состоянии они были доставлены в больницу. В ходе расследования британские следователи выяснили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Позже в британском городе Эймсбери в бессознательном состоянии были найдены Чарли Роули и Дон Стерджес, в срочном порядке их госпитализировали. По версии следствия, они пострадали от аналогичного вещества. Спустя время Стерджес скончалась в больнице. В доме Роули полицейские обнаружили флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом внутри. Скотланд-Ярд объединила расследование этих двух случаев. Ответственность за покушение на Скрипалей ранее британские власти возложили на Москву. В свою очередь Кремль отвергал обвинения и напоминал, что в 2017 г. Россия под контролем Организации по запрещению химоружия уничтожила все химическое оружие, что имелось на территории страны.

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