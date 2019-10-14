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СКР возбудил дело после избиения заключенного в колонии в Петрозаводске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия) после публикации в YouTube видеоролика с кадрами избиения заключенного, говорится на сайте ведомства. Инцидент произошел в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске в феврале 2014 г. По данным «Медиазоны», заключенного избили начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев в одном из служебных помещений колонии.

Заключенному были нанесены «множественные удары руками и ногами», отмечает СКР. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил РБК, что избившие заключенного будут уволены. «Это даже не обсуждается. На сегодняшний день туда выехала комиссия центрального аппарата, она сейчас работает, изымает документы, проверяет все видеоархивы за последние несколько лет», – уточнил он.

В сентябре «Медиазона» опубликовала материал о пытках в петрозаводской колонии. Тогда Савельев обвинил издание в клевете и подал жалобу в СКР.