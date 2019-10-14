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Bloomberg узнал дату введения санкций США против Турции

США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник, 14 октября. Об этом рассказал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, первый раунд ограничительных мер наиболее вероятно будет введен против широкого круга людей. Эти санкции ожидают одобрения со стороны американского президента Дональда Трампа, утверждает собеседник агентства. Госдепартамент, Пентагон и минфин США работали над этими мерами более недели, отмечают источники Bloomberg.

Другой источник говорит, что администрация Трампа также оставляет открытым вариант санкций, направленных на транзакции, экспорт вооружений и энергопоставки для турецких военных.

Минфин США и Белый дом не ответили на запрос о комментарии.

9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии под названием «Источник мира». Цель ее – курды, в том числе арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил», одного из основных союзников США в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Трамп заявлял, что разрушит турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов. По его словам, последствия для Турции могут быть «гораздо шире, чем только санкции».