Политика

Новости

США ввели санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за проведения Анкарой наступательной операции в Сирии. Он дает Вашингтону право вводить санкции против лиц и организаций, связанных с правительством Турции, которые способствуют «подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

Санкции введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против руководителей этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, уточнил минфин США. В черном списке оказался зампред правящей Партии справедливости и развития Турции Сулейман Сойлу. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ранее американский президент заявлял, что с помощью санкций хочет добиться от Турции прекращения военной операции. Он также пообещал в случае необходимости поднять тарифы на турецкую сталь до 50% — до уровня, который действовал до их снижения в мае. Кроме того, Вашингтон готов остановить переговоры относительно торговой сделки с Турцией на $100 млрд, предупреждал американский лидер.

Турция начала наземную военную операцию в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещено в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за судьбу мирных граждан.