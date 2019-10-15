Volkswagen приостановил строительство завода в Турции из-за ситуации в Сирии
Концерн Volkswagen приостановил строительство автомобильного завода в Турции стоимостью $1,4 млрд, сообщает Bloomberg. Это произошло из-за военной операции Турции в Сирии, отмечает агентство.
«Решение о строительстве нового завода было отложено управляющим советом. Мы внимательно следим за ситуацией, и нас беспокоит происходящее сейчас», — говорится в заявлении Volkswagen. В начале октября концерн учредил дочернюю компанию с капиталом в $164 млн в турецкой провинции Маниса, где планировалось построить предприятие, которое будет выпускать около 300 тыс. автомобилей в год. Новый завод стал бы 123-м для концерна в мире, отмечает «Интерфакс».
Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. Турецкие власти объясняли, что она проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за судьбу мирных граждан. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.