Политика

Новости

СМИ узнали о задержании в Минске попавшей под санкции россиянки

В Минске задержали россиянку Анну Богачеву, находящуюся под санкциями США по делу о вмешательстве в выборы. Об этом «РИА Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтвердил источник Русской службы BBC.

По данным собеседника «РИА Новости», задержание произошло по запросу США в воскресенье, 13 октября, в одной из гостиниц. С Богачевой был муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать, отметил источник. Она связалась с консульством России в Белоруссии, сказал он.

Задержание агентству подтвердил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Мы уже связались с ее друзьями в Питере, они подтвердили информацию», – отметил он. Позднее информацию о задержании подтвердил МИД России. Cотрудники консульского отдела посольства России оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, говорится в сообщении официального аккаунта МИД России в Facebook.

Богачева попала под санкции США, введенные в сентябре 2018 г. В феврале того же года она оказалась в списке сотрудников Агентства интернет-исследований, обвиненных минюстом США во вмешательстве в американские выборы 2016 г. Это агентство связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваров [российского президента Владимира] Путина». Сам Пригожин и агентство также были обвинены во вмешательстве и попали под ограничительные меры США.

Работает ли Богачева в Агентстве интернет-исследований до сих пор, неизвестно.

«Радио Свобода» сообщало, что Богачева состояла в националистических организациях. По его данным, в Агентстве интернет-исследований она начала работать под давлением ФСБ из-за участия в этих организациях.