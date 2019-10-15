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Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на сообщение офиса Нетаньяху.

Накануне, 14 октября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно об обращении Нетаньяху с просьбой помиловать Иссахар. «После того как оно [обращение] поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», – подчеркнул Песков.

С просьбой помиловать израильтянку обращался к Путину и президент Израиля Реувен Ривлин.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2018 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке нашли около 9 г гашиша. Девушка признала хранение наркотиков, но отрицала причастность к их контрабанде.