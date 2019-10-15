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Одному из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение

Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 статьи 318 УК России), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, 16 октября в Басманном суде будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Емельянова.

Следственный комитет России (СКР) 14 октября сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о массовых беспорядках. Всего в списке новых фигурантов «московского дела» оказались шестеро, но двое из них скрылись, узнав о следственных действиях.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов, повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Другому сотруднику правоохранительных органов Лесных нанес удар ногой. По версии следствия, Баршай с разбега толкнул бойца Росгвардии в спину. Емельянова обвиняют в том, что он «силой удерживал» росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

СКР возбудил дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) в центре Москвы после несогласованного митинга 27 июля. Акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Изначально обвиняемыми по делу проходили 12 человек, большинству из них позже предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. На сегодняшний день четверо фигурантов дела приговорили по ст. 318 УК к лишению свободы.