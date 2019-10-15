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Одному из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение

Ведомости
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Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 статьи 318 УК России), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, 16 октября в Басманном суде будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Емельянова.

Следственный комитет России (СКР) 14 октября сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о массовых беспорядках. Всего в списке новых фигурантов «московского дела» оказались шестеро, но двое из них скрылись, узнав о следственных действиях.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов, повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Другому сотруднику правоохранительных органов Лесных нанес удар ногой. По версии следствия, Баршай с разбега толкнул бойца Росгвардии в спину. Емельянова обвиняют в том, что он «силой удерживал» росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

СКР возбудил дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) в центре Москвы после несогласованного митинга 27 июля. Акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Изначально обвиняемыми по делу проходили 12 человек, большинству из них позже предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. На сегодняшний день четверо фигурантов дела приговорили по ст. 318 УК к лишению свободы.

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Бизнес
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«Аэрофлот» закроет для владельцев золотых карт бизнес-залы еще в шести городах

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» распространила ограничения в доступе участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» на бизнес-залы еще шести аэропортов, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что с 16 октября изменятся правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» в бизнес-залы аэропортов Иркутска, Геленджика, Магаса, Нижневартовска, Грозного и Ханты-Мансийска. В бизнес-залы этих аэропортов смогут бесплатно проходить только пассажиры, которые приобрели билет в бизнес-класс, а также владельцы карт платинового уровня.

В пресс-службе авикомпании пояснили, что изменение условий доступа в залы повышенной комфортности связано с экономической целесообразностью.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. В середине сентября это было распространено еще на 18 городов. С 20 сентября опция для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами была возобновлена в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, с 28 сентября – в аэропортах Краснодара и Анапы.

Запрет по-прежнему касается аэропортов таких городов, как Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Магнитогорск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Салехард, Хабаровск и Якутск.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было свыше 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот.Бонус» – 9,3 млн человек.

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Политика
Новости

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Ведомости
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на сообщение офиса Нетаньяху.

Накануне, 14 октября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно об обращении Нетаньяху с просьбой помиловать Иссахар. «После того как оно [обращение] поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», – подчеркнул Песков.

С просьбой помиловать израильтянку обращался к Путину и президент Израиля Реувен Ривлин.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2018 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке нашли около 9 г гашиша. Девушка признала хранение наркотиков, но отрицала причастность к их контрабанде.

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Экономика
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МВФ прогнозирует самый низкий рост мировой экономики за 10 лет

Ведомости
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Темпы роста мировой экономики замедляются из-за геополитической напряженности и торговых войн между США и Китаем, говорится в октябрьском прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Также в числе причин замедления роста названы низкий рост производительности труда и старение населения в странах с развитой экономикой.

Согласно документу, в 2019 г. мировая экономика вырастет только на 3% – на 0,2 п. п. ниже июльского прогноза МВФ. Это станет самым низким показателем со времен кризиса 2008–2009 гг. «Это серьезный спад с 3,8% в 2017 г., когда мир был в синхронном подъеме», – говорится в документе.

При этом экономического спада следует ожидать и развитым, и развивающимся странам. Согласно прогнозу, в Бразилии, Мексике, России и Саудовской Аравии темпы роста в 2019 г. составят «примерно 1% или меньше». В материале уточняется, что ВВП России в этом году вырастет на 1,1% (на 0,1 п. п. ниже июльского прогноза). Прогноз по экономическому росту России на 2019 г. МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 п. п. соответственно). Основной причиной в докладе называется пересмотр прогноза цен на нефть. На 2019 г. и 2020 г. цены в новом прогнозе снижены на $3,74 и $5,94 – до $61,78 и $57,94 за баррель соответственно.

МВФ прогнозирует, что в 2020 г. темпы роста мировой экономики должны ускориться до 3,4% (на 0,1 п. п. ниже июльского прогноза), но больших шансов на более значительное ускорение роста эксперты фонда не видят.

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Технологии
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Forbes: запуск криптовалюты Gram могут отложить на полгода

Ведомости
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Запуск платформы TON, возможно, перенесут на полгода – год, сообщили Forbes два инвестора платформы. По словам одного из них, команда основателя Telegram Павла Дурова уверена, что сможет за это время урегулировать все спорные вопросы с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Второй собеседник Forbes подтвердил, что вопрос о переносе запуска криптовалюты обсуждается среди представителей Дурова.

На судебном заседании 24 октября будет рассмотрено заявление SEC и принято окончательное решение. По словам близкого к команде Дурова собеседника Forbes, до этого заседания представители Telegram ограничат свое общение с инвесторами. SEC отказалась выступать с комментариями по иску к Telegram Group Inc, пока дело находится на рассмотрении суда, ранее во вторник, 15 октября, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В субботу, 12 октября, SEC добилась временного судебного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. SEC посчитала, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: регулятор утверждал, что Gram – ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает раскрытие и выпуск проспекта. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

Позднее собеседник «Ведомостей», близкий к команде Дурова, говорил, что исход дела во многом зависит от действий Павла Дурова – вероятнее всего, он попробует договориться с SEC: в случае если у компании не получится договориться с регулятором, она вряд ли станет выпускать токены вне рынка США.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить рабочую блокчейн-сеть до 31 октября 2019 г. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

Новости СМИ2
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Технологии
Новости

Google представила четвертое поколение смартфонов Pixel

Ведомости
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Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила новое – четвертое – поколение смартфонов Pixel. Трансляция велась в YouTube.

Главное нововведение в Pixel 4, как сообщила компания, – сенсорный радар, который понимает язык тела. Радар позволил, к примеру, оснастить устройство самой быстрой разблокировкой по лицу: смартфон реагирует на движение еще до того, как пользователь взял его в руки.

Google отметила также, в частности, что диктофон на Pixel 4 оснащен искусственным интеллектом. Он позволяет в режиме реального времени транскрибировать записываемые аудио в текст, а затем искать в этом тексте ту или иную фразу.

Новинка будет доступна в двух размерах и трех цветах – черном, белом и оранжевом. Цена начинается от $799. Предзаказ уже запущен.

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Бизнес
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Bloomberg узнал о планах Saudi Aramco заплатить $450 млн консультантам по IPO

Ведомости
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Нефтяная компания Saudi Aramco может выплатить до $450 млн консультантам по IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки первичного размещения акций компании. По их данным, нефтяная компания должна заплатить от $350 млн до $450 млн группе из более чем 20 банков, работающих над IPO.

Агентство указывает, что по условиям соглашений банки получат около 1% от $40 млрд, которые Saudi Aramco рассчитывает получить благодаря размещению акций. Такой размер комиссии считается не слишком высоким, однако, по данным Bloomberg, инвестбанкиры со всего мира стремились принять участие в подготовке IPO этой компании, поскольку в результате Saudi Aramco может стать самой дорогой компанией в мире. Ожидается, что основную часть выплат за подготовку IPO получат JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Как выяснила ранее Financial Times, правительство Саудовской Аравии на этой неделе может официально одобрить проведение IPO Saudi Aramco. После этого свое разрешение даст совет директоров компании, об IPO будет объявлено 20 октября. Эр-Рияд намерен разместить на саудовской бирже Tadawul до 3% акций Saudi Aramco уже в ноябре. Всего разместить планируется 5% акций. Наследный принц Мухаммад ибн Салман надеется, что компанию оценят в $2 трлн, пишет FT, но работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн.

В начале октября The Wall Street Journal писала, что Saudi Aramco может 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. После чего в ноябре проведет роуд-шоу для оценки привлекательности акций компании для инвесторов.

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Бизнес
Новости

Структура «Росатома» может купить производителя лития в Чили

Ведомости
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Структура «Росатома» – Uranium One Group (U1G) – может купить у канадской компании Wealth Minerals контрольную долю в проекте по производству лития в Чили, сообщается в пресс-релизе на сайте Wealth Minerals.

Между сторонами подписан меморандум о взаимопонимании. По нему U1G выкупит до 51% в чилийском проекте на месторождении Атакама. Коммерческие условия сделки пока не определены, отмечается в пресс-релизе.

Соглашение, если оно будет подписано, предполагает, что U1G сможет покупать 100% произведенного в рамках проекта лития. По меморандуму предусмотрен период due diligence.

Чили – крупнейший производитель лития в мире. Месторождение Atacama, в свою очередь, обеспечивает треть мирового выпуска этого металла.

Uranium One Inc. – одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. Основной акционер – Uranium One Holding N.V. и АО «Ураниум уан груп», входящие в дивизион Uranium One госкорпорации «Росатом».

Финансы
Новости

«Альфастрахование» купило красноярского страховщика «Надежда»

Ведомости
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Группа «Альфастрахование» купила 100% голосующих акций красноярской страховой компании «Надежда», говорится в сообщении «Альфастрахования». Сделка не повлияет на операционную деятельность страховой компании. Во время переходного периода «Надежда» будет работать как компания в составе группы «Альфастрахование» с сохранением бренда и продуктовой линейки, уточняется в сообщении. «В ближайшее время сформированная совместная управленческая команда подготовит план и приступит к реализации необходимых интеграционных мероприятий», – рассказали в «Альфастраховании». Представитель компании сумму сделки не раскрыл.

«Сделка прошла в денежной форме, взаиморасчеты проведены», – заявил «Интерфаксу» гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. По его словам, группу интересует портфель договоров «Надежды» по ОСАГО, ДМС и портфель корпоративного бизнеса. Скворцов не назвал сроков полной интеграции компании, однако отметил, что группа довольна условиями сделки.

«Надежда» работает на российском страховом рынке с 1991 г., компания занимает лидирующие позиции на рынке Красноярского края. У нее есть лицензии на добровольные виды страхования и ОСАГО. Услугами «Надежды» пользуются более 700 000 клиентов – физических и юридических лиц. У компании 14 филиалов и 47 представительств. До сделки 100% «Надежды» принадлежало ее гендиректору Маргарите Филипповой. По данным Центробанка России, сборы «Надежды» в первом полугодии 2019 г. составили 1,2 млрд руб., по этому показателю компания занимает 53-е место среди 150 крупнейших российских страховщиков. Однако по итогам 2018 г. компания получила убыток около 97 млн руб., хотя годом ранее получила 22 млн руб. прибыли.

«Альфастрахование» – четвертый в стране страховщик по размеру премий (24,6 млрд руб. за I квартал). Компания входит в «Альфа групп» Михаила Фридмана и его партнеров. Чистая прибыль «Альфастрахования» по МСФО в 2018 г. выросла вдвое до 11 млрд руб.

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Политика
Новости

Председатели московских избиркомов получат премии за проведение выборов

Ведомости
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Председатели московских избирательных комиссий получат премии за проведение выборов в Мосгордуму, несмотря на многочисленные скандалы, сопровождавшие подготовку к голосованию, сообщает «РИА Новости».

Как сообщил член Мосгоризбиркома Владимир Попов, председатели территориальных комиссий получат премию в двойном размере, а председатели окружных избирательных комиссий – в тройном. Конкретные суммы зависят от числа жалоб, обращений, участия комиссии в эксперименте по организации электронного голосования и других аспектов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным докладывала о проблемах на выборах в Москве и Санкт-Петербурге. Она сообщила президенту о скандалах, которые сопровождали выборы в Мосгордуму, и попросила главу государства рассмотреть предложения ЦИК по изменению законодательства. По ее мнению, причиной проблем в Москве стала устаревшая система сбора и проверки подписей избирателей.

Избирательная кампания в Москве сопровождалась протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму большинству оппозиционных кандидатов. Отказы мотивировались тем, что комиссии признавали недостоверными подписи в поддержку оппозиционных кандидатов. Москвичи выходили на многотысячные акции, большинство из которых не были согласованы с властями города. Они проходили в июле и августе возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями.

Политика
Новости

В Белоруссии отпустили задержанную по запросу США россиянку

Ведомости
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Задержанная на территории Белоруссии по запросу США россиянка Анна Богачева отпущена на свободу, говорится в Twitter посольства России в Белоруссии. Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил информагентству «БелТА», что зампрокурора Фрунзенского района Минска не увидел оснований для задержания гражданки России для последующей ее выдачи США.

«Генпрокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Белоруссии. Она освобождена», – пояснил Брылев.

Богачевой оказывают помощь сотрудники консульского отдела посольства России в Белоруссии, отмечается на официальной странице российского МИДа в Facebook.

Ранее член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал «Интерфаксу», что в Минске задержали гражданку России Анну Богачеву. По информации знакомого с ситуацией источника «РИА Новости», задержание произошло в воскресенье, 13 октября, в одной из гостиниц Минска. Богачева в этот момент находилась вместе с мужем и маленьким ребенком. После задержания россиянка связалась с российским консульством в Белоруссии.

Богачева с сентября прошлого года находится в санкционном списке США. В феврале американский минюст пояснил, что санкции против Богачевой были введены из-за того, что она якобы была одним из сотрудников Агентства интернет-исследований (АИИ). Данную организацию на территории США обвиняют во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. АИИ связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром [российского президента Владимира] Путина». Ранее Вашингтон предъявил аналогичные обвинения Пригожину и АИИ. Работает и работала ли ранее Богачева в агентстве, неизвестно.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

FT: Saudi Aramco может 20 октября официально объявить об IPO

Ведомости
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Правительство Саудовской Аравии на этой неделе должно официально одобрить проведение IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. После этого свое разрешение даст совет директоров компании, и она объявит о своих планах 20 октября.

Таким образом, Саудовская Аравия все ближе к реализации шага, предложенного наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом вместе с другими экономическими реформами еще три года назад.

Эр-Рияд хочет разместить на саудовской бирже Tadawul до 3% акций Saudi Aramco уже в ноябре, пишет FT. Банкиры утверждают, что спрос со стороны местных инвесторов высокий. Правда, в сентябре издание сообщало, что саудовские власти оказывают давление на богатейшие семьи страны с целью заставить их купить акции компании. Затем Саудовская Аравия хочет провести листинг за границей. Фаворитом считается биржа в Токио.

Всего Saudi Aramco собирается разместить 5% акций. Но пока неясно, будет ли она оценена в $2 трлн, как того хочет принц Мухаммад, отмечает FT. Работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн. Иностранные инвесторы обеспокоены влиянием государства на стратегию Saudi Aramco и сентябрьскими атаками на нефтяные объекты компании, ответственность за которые Саудовская Аравия возлагает на Иран. Хотя генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в понедельник, накануне визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, что ряд российских инвесторов проявляют интерес к этому IPO.

В начале октября The Wall Street Journal сообщала, что Saudi Aramco должна 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. После чего в ноябре проведет роуд-шоу с целью оценить интерес инвесторов и определить стоимость акций.

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