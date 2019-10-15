«Московское дело», часть вторая

Сделав было шаг назад, силовики больше не хотят спускать дело на тормозах

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«Московское дело», которое начало было затухать из-за развала версии силовиков о «массовых беспорядках», снова набирает обороты. Появление шести новых фигурантов и устоявший в апелляции приговор Константину Котову свидетельствует о желании силовиков самоутвердиться, а власти – проверить реакцию общества на реанимацию громкого резонансного дела.

В понедельник Следственный комитет (СКР) сообщил о новых фигурантах «московского дела»: четверо – Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов – задержаны, два неназванных фигуранта, по данным СКР, скрылись. Всех их подозревают в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной властями акции 27 июля 2019 г. На обнародованном СКР видео молодые люди хватают за руки и толкают в спину росгвардейцев, когда те жестко, пустив в ход дубинки, задерживают людей. Еще один участник протестов, Дэнни Кулинич, был отпущен после допроса в качестве свидетеля, со ссылкой на его брата сообщила «Медиазона».