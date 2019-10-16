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РБК: следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Следственный комитет России (СКР) расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат», сообщает РБК со ссылкой на три источника. По данным издания, следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств.

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и бывшего мэра города Бельцы Ренато Усатого, который, по данным источника РБК, проходит по делу свидетелем. Следствие считает, что он сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», сообщил источник. Обвинения в даче взяток Захарченко СКР ранее предъявил совладельцам ГК «1520» Валерию Маркелову, арестованному в октябре 2018 г., и Борису Ушеровичу, объявленному в розыск. По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб.

Как сообщает РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдавию. Ренато Усатый познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком. Согласно схеме отмывания, в молдавских судах формировалась фиктивная задолженность российских фирм перед молдавскими контрагентами, служба приставов обеспечивала взыскание долгов, после поступления денег в Молдавию, в основном на счета Moldindconbank S.A, связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком, их направляли на счета в швейцарские банки, сообщает РБК. По данным источника, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин. Его сын Алексей Крапивин – основной бенефициар и глава группы «1520». Как говорит источник, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd. (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки в общем поступило $99,3 млн и $155,9 млн. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко в ответ на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.

В июне Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн руб., лишив его звания. Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах.