Новости
Политика
Новости

РБК: следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат», сообщает РБК со ссылкой на три источника. По данным издания, следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств.

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и бывшего мэра города Бельцы Ренато Усатого, который, по данным источника РБК, проходит по делу свидетелем. Следствие считает, что он сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», сообщил источник. Обвинения в даче взяток Захарченко СКР ранее предъявил совладельцам ГК «1520» Валерию Маркелову, арестованному в октябре 2018 г., и Борису Ушеровичу, объявленному в розыск. По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб.

Как сообщает РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдавию. Ренато Усатый познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком. Согласно схеме отмывания, в молдавских судах формировалась фиктивная задолженность российских фирм перед молдавскими контрагентами, служба приставов обеспечивала взыскание долгов, после поступления денег в Молдавию, в основном на счета Moldindconbank S.A, связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком, их направляли на счета в швейцарские банки, сообщает РБК. По данным источника, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин. Его сын Алексей Крапивин – основной бенефициар и глава группы «1520». Как говорит источник, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd. (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки в общем поступило $99,3 млн и $155,9 млн. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко в ответ на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.

В июне Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн руб., лишив его звания. Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Силуанов пообещал изучить исследования нобелевских лауреатов по борьбе с бедностью

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство изучит исследования нобелевских лауреатов по экономике этого года, посвященные изучению бедности. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

«Я, честно говоря, не видел это исследование, но будет очень любопытно посмотреть его, какие у них содержатся предложения, инновации», — отметил он. Министр подчеркнул, что правительству «надо по широкому кругу анализировать тот мировой опыт, который есть». Если российские ученые тоже предложили «что-то интересное», то правительство будет его анализировать и наверняка задействует, добавил Силуанов.

Нобелевскую премию по экономике вручили 14 октября. Лауреатами стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Первые двое — профессоры Массачусетского технологического института (MIT), Кремер — Гарвардского университета. Как отметила Шведская академия наук при объявлении имен лауреатов, они «представили новый подход в поиске надежных ответов и лучших способов борьбы с мировой бедностью». «Их исследовательские методы сейчас полностью доминируют в экономике развития», – подчеркнула она.

По данным Росстата, в России за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума) живут 19,8 млн человек, или 13,5% от всего населения. К 2024 г. власти планируют снизить уровень бедности до 6,6%. Это одна из национальных целей развития страны, зафиксированная в указе президента Владимира Путина в 2018 г.

За что присудили Нобелевские премии в 2019 году

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Мосгорсуд: видео задержания Устинова доказывает его виновность

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Видеозапись задержания актера Павла Устинова доказывает его виновность, говорится в апелляционном определении Мосгорсуда по представлению прокуратуры и жалобам адвокатов на приговор. Определение суда вынесено 30 сентября, но опубликовано оно было недавно. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Просмотрев все видеозаписи, представленные стороной защиты и стороной обвинения, судебная коллегия пришла к выводу, что на всех видеозаписях зафиксированы одни и те же события, происходившие 3 августа 2019 г. Задержание Устинова зафиксировано на них с разных ракурсов, но, несмотря на это, все записи подтверждают достоверность сообщенных потерпевшим сведений о причинении вреда его здоровью именно Устиновым в момент его задержания, говорится в определении. Кроме этого, говорится в документе, «тот факт, что на представленных видеозаписях не слышно выкриков лозунгов со стороны Устинова, не опровергает его участия в митинге».

Задержание Устинова снял на видео сотрудник Amnesty International Олег Козловский. По его словам, в момент задержания актер от неожиданности поднял руки, один из сотрудников потерял равновесие, споткнулся и упал, а второй споткнулся об этого сотрудника. Суд первой инстанции не стал рассматривать видеозапись задержания Устинова, ее приобщил к материалам дела Мосгорсуд.

Тверской районный суд приговорил Устинова к 3,5 г. колонии по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК) на акции 3 августа. Следствие считает, что Устинов сопротивлялся при задержании, в результате чего омоновец вывихнул плечо. Актер вину не признал. По его словам, он не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро. Приговор вызвал широкий общественный резонанс, за актера вступились многие актеры и музыканты. Среди них Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. Они публиковали в соцсетях обращения, в которых призывали отменить вынесенный приговор, поскольку сочли его незаконным. Кроме этого, в Москве проходили одиночные пикеты в поддержку Устинова. 20 сентября его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде до вступления в силу приговора. 30 сентября Мосгорсуд поменял Устинову реальный срок на условный: вместо 3,5 г. колонии он получил один год условно с испытательным сроком в два года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Отель в Лас-Вегасе из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» продали за $4 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гостиничная компания MGM Resorts International продает отель-казино Bellagio («Белладжио») в Лас-Вегасе. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

MGM создаст совместное предприятие с Blackstone Real Estate Income Trust. Первая получит в этом предприятии 5%, а вторая – 95%. При этом Blackstone выплатит MGM $4,25 млрд и отдаст отель в аренду «дочке» этой компании. MGM, в свою очередь, будет платить ежегодную ренту в $245 млн.

Также MGM продает еще один отель-казино в Лас-Вегасе – Circus Circus («Цирк, цирк»). Покупатель – Фил Раффин, миллиардер (состояние – $2,7 млрд по оценке Forbes) и друг американского президента Дональда Трампа. Цена сделки – $825 млн.

Отель-казино Bellagio часто фигурирует в популярной культуре, в частности в таких фильмах, как «Одиннадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга. Circus Circus также упоминается в популярной культуре – так, он появляется в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

ФСБ сообщила о предотвращении 39 терактов за год

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Силовые ведомства России выявили более 5500 россиян, уехавших за рубеж воевать в рядах международных террористов, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников (его цитирует «РИА Новости»). В отношении почти 4000 из них, по его словам, возбуждены уголовные дела.

Из вернувшихся в Россию 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены, добавил Бортников. В отношении остальных собираются доказательства.

С начала года в России были предотвращены 39 терактов в различных регионах, ликвидированы 32 террориста, пресечена деятельность 49 террористических ячеек, продолжил директор ФСБ.

Бортников отметил, что выросла угроза использования международными террористами новых технологий беспроводной связи для совершения терактов. При этом возможность террористов маскировать кибератаки под действия какой-либо страны чревата реальными политическими и военными конфликтами, добавил он. В связи с этим серьезной проблемой директор ФСБ назвал нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в области кибербезопасности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Кремль начал обсуждать идею создания «зеленой» партии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Администрация президента России начала обсуждать идею создания новой партии, которая занималась бы экологическими проблемами, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждения продолжаются уже несколько месяцев, тема поднимается на различных совещаниях в Кремле.

Поводом для обсуждений послужили экологические протесты, участившиеся в последнее время, сказали два собеседника РБК. Например, в начале года в тридцати регионах России прошли масштабные протесты, вызванные проблемами с мусором. Самая серьезная ситуация сложилась в Архангельской области, где люди выступают против строительства полигона для отходов из Москвы на станции Шиес. Протесты там не прекращаются с конца 2018 г.

В связи с обострением ситуации Кремль обсуждает несколько вариантов того, как работать с экологической повесткой, говорят источники РБК. Один из вариантов – создание новой «зеленой» партии, которая работала бы в конструктивном диалоге с властью. Рассматривается возможность «перезагрузить» уже существующую Российскую экологическую партию «Зеленые», сказал один из собеседников. Проблема заключается в том, что Кремль не может найти ярких лидеров, которые были бы узнаваемы и авторитетны в сфере экологии.

Также обсуждается вовлечение в экологическую повестку «Единой России» или «Справедливой России», пишет РБК. Но тут проблема заключается в том, что экология не является профильной темой этих партий.

Ранее источник рассказывал «Ведомостям», что власти могут вернуться к идее преобразования Общероссийского народного фронта (ОНФ) в партию с экологическим уклоном. О том, что ОНФ может стать партией, говорилось с момента его создания в 2011 г.

Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: продажи «магазинов на диване» достигли минимума за пять лет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Продажи «магазинов на диване» в мае – августе 2019 г. стали самыми низкими за последние пять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, ряд российских телемагазинов ведут переговоры с операторами платного ТВ о снижении платы за вещание в их сетях. Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения, отмечает газета.

По словам руководителя ТВ-дистрибуции Shop & Show Сергея Крестьянкина, подобные переговоры телемагазинов с операторами ТВ об оплате ведутся регулярно. Это связано с ростом конкуренции между телемагазинами. Этим пользуются операторы, устраивая «закрытые аукционы на продажу кнопки». Крестьянкин уверен, что снижение платежей неизбежно, так как стоимость абонента во многих сетях нерентабельна. Некоторые операторы завышают оценки своей абонентской базы на фоне ее оттока, полагает заместитель гендиректора HSR24 Кирилл Фролов. Телемагазины пытаются заложить риск ухода абонентов платного ТВ после перехода на цифровое вещание. Сокращение количества абонентов платного ТВ в России начнется с 2020 г., прогнозировали в J'son & Partners Consulting. По данным Фролова, оборот российского рынка телемагазинов без учета интернета и каталогов составляет порядка 60–80 млрд руб. в год. По итогам 2019 г. оборот рынка может снизится на 15%.

На ситуацию повлияла конкуренция с торговыми интернет-площадками вроде AliExpress, уверена главный редактор портала «Кабельщик» Яна Бельская. По ее словам, чаще всего там предлагают тот же ассортимент, но дешевле. За последние несколько лет с рынка ушли многие телемагазины: в 2014 г. вещание прекратил канал «Уютный», в 2017 г. – IQ Shop, в 2018 г. – ТV Sale и «Ювелирочка мода», в 2019 г. – обанкротившийся «Бум-ТВ», рассказала она.

Технологии
Новости

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора банка Владимира Верхошинского. По его словам, с помощью биометрии и геолокации консультанты смогут заранее узнать информацию о клиенте еще до того, как начнут с ним общаться.

Банк планирует внедрить технологию во все свои отделения в течение трех – пяти лет. По словам Верхошинского, в банке ведется работа над прототипом отделения будущего – phygital-офиса. «Это будет совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой», – сказал Верхошинский. Информация о клиентах будет отображаться в компьютере сотрудников, подтверждать операции можно будет с помощью биометрии, не предъявляя документы, рассказал он.

Тестировать нововведение планируется до середины следующего года. К концу 2021 г. должны переформатировать до 20% отделений, а до 2022–2024 гг. все остальные. Верхошинский отметил, что стоимость переоборудования отделений будет равна текущим затратам банка на ремонт. В 2018 г. Альфа-банк потратил на ремонт 1,4 млрд руб., пишет РБК. Самое дорогостоящее в этом процессе – это технологии, только на один фронт-CRM, способный узнать клиента и предложить ему подходящие услуги, банк тратит несколько миллионов долларов в год, рассказал Верхошинский.

У Альфа-банка открыто 791 отделение в России и за рубежом (данные на 30 июня 2019 г.).

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба. На торги выставлялся 41 лот с общей начальной ценой порядка 125,5 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ». По данным площадки Российского аукционного дома (РАД), торги прошли по 35 лотам. Для Дальнего Востока предлагался 31 лот, остальные – для Северного бассейна.

Всего на аукцион выставлялись квоты на вылов около 46 000 т в год – менее 50% от всей добычи. Квоты рассчитаны на 15 лет, их размер – от 5,263% до 100%, он зависит от вида ресурса и района промысла. По данным двух источников издания, половину аукционов на Дальнем Востоке (12 из 24) выиграла структура РРПК Глеба Франка (зять бизнесмена Геннадия Тимченко). Ранее РРПК сообщали, что в аукционах участвует ГК «Русский краб». Один из лотов выставлялся по начальной цене 1,28 млрд руб., стартовая стоимость остальных – 3,39–4 млрд руб., следует из данных РАД. Один из собеседников издания полагает, что «Русский краб» получит более 50% квот на камчатского, синего и других видов крабов в части Охотского моря и 33,3% квот на некоторые виды в части Берингова моря. Остальные квоты на Дальнем Востоке получили местные добытчики краба. Один из них – ООО «Островной-краб» (5% находится у структуры Сбербанка).

Часть вырученных средств фактически вернется участникам рынка, отмечает «Коммерсантъ». Президент Владимир Путин одобрил идею правительства направить до 10 млрд руб. на субсидирование строительства краболовов на Дальнем Востоке. На каждый лот должен быть построен один краболов.

Бизнес
Новости

«Газпром» столкнулся с отключением через спутник импортного оборудования

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением через спутник австрийских компрессоров LMF. Об этом на совещании о сотрудничестве «Газпрома» с предприятиями Татарстана заявил начальник департамента № 335 Павел Крылов, передает «Интерфакс». По словам Крылова, компрессоры «до сих пор стоят мертвым грузом» и «просто превратились в металлолом».

В пресс-службе «Газпрома» уточнили «Интерфаксу», что инцидент произошел еще в 2012 г., т. е. до санкций против России из-за присоединения Крыма. «В процессе испытаний на объекте дочернего общества «Газпрома» оборудование, предназначенное для использования при ремонте газопроводов, было дистанционно отключено компанией-производителем», – заявил представитель «Газпрома».

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, монополия планирует закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, заявил Крылов. Опытный образец уже представило казанское предприятие ЗАО «НПП «Компрессор». Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что экономические показатели оборудования, сделанного в Татарстане, выше, чем у зарубежных: «Я думаю, что таких установок потребуется нам еще достаточно прилично. Поэтому давайте это направление развивать».

Летом 2014 г. США и Евросоюз ввели секторальные санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли. Они запрещают поставку оборудования, оказание услуг, работы по добыче нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и трудноизвлекаемых месторождениях. Эти секторы больше всего зависят от зарубежных технологий.

Недвижимость
Новости

Главный пиарщик WeWork уволился после полугода работы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Директор по связям с общественностью в коворкинговой сети WeWork Джимми Аши ушел в отставку. Об этом рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией источник.

По его словам, Аши покинул должность в прошедшую среду, 8 октября. В компанию он пришел в апреле, т. е. проработал на посту только полгода. Этот срок был «отмечен постоянным потоком плохих новостей», отмечает Bloomberg.

Аши отказался предоставить комментарий о своей отставке.

У WeWork возникли проблемы после того, как она решила провести IPO. Компания разместила проспект эмиссии, но затем объявила о том, что откладывает первичное размещение из-за слабого интереса инвесторов. Изучая документацию, инвесторы, аналитики и журналисты обнаружили, как писал Business Insider, информацию о «потенциальных конфликтах интересов у Неймана и компании, о византийской корпоративной структуре, а также убытках, которые росли даже по мере удвоения доходов».

В конце сентября со своего поста согласился уйти гендиректор WeWork Адам Нейман – сооснователь сети.

Политика
Новости

Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, 16 октября в Басманном суде будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Емельянова.

Следственный комитет России (СКР) 14 октября сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о массовых беспорядках. Всего в списке новых фигурантов «московского дела» оказались шестеро, но двое из них скрылись, узнав о следственных действиях.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественке Лесных и Мартинцов повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Другому сотруднику правоохранительных органов Лесных нанес удар ногой. По версии следствия, Баршай с разбега толкнул бойца Росгвардии в спину. Емельянова обвиняют в том, что он «силой удерживал» росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

СКР возбудил дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) в центре Москвы после несогласованного митинга 27 июля. Акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Изначально обвиняемыми по делу проходили 12 человек, большинству из них позже предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. На сегодняшний день четверых фигурантов дела приговорили по ст. 318 УК к лишению свободы.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow