Защита Захарченко спросила Минюст, на каком основании были изъяты миллиарды
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Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Валерия Туникова направила в Минюст запрос, в котором просит разъяснить правовые основания для обращения в доход государства денежных средств, в отношении которых государственным служащим либо членами его семьи не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях (есть у «Ведомостей»). В 2017 г., напоминает она, Никулинский суд Москвы принял решение обратить в доход государства более 370 млн руб., $140 млн и 2 млн евро по иску Генпрокуратуры к Захарченко, его родственникам и третьим лицам. Однако антикоррупционное законодательство вообще не предусматривает возможности обращения в доход государства денежных средств, напоминает адвокат, там речь идет только о земельных участках и других объектах недвижимости, а также транспортных средствах, ценных бумагах, паях и акциях. Впоследствии Конституционный суд уточнил, что взыскать можно и деньги, но если они выручены от продажи имущества, подпадающего под действие этой нормы.
Минюст официально подтвердил отсутствие в действующем законодательстве такой нормы, когда в июне этого года объявил о разработке законопроекта, предусматривающего поправки в действующее антикоррупционное законодательство, позволяющие изымать деньги, напоминает адвокат. «В настоящее время <...> правовые основания для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых вышеуказанными лицами не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, отсутствуют, что может способствовать совершению коррупционных правонарушений», – говорится в пояснительной записке к законопроекту, который опубликован на правительственном портале раскрытия информации.
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