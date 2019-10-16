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Ла Лига предложила перенести Эль-Класико из-за протестов в Барселоне

Ла Лига попросила Испанскую федерацию футбола перенести запланированный на 26 октября матч между «Барселоной» и «Реалом», сообщает со ссылкой на источники испанское спортивное издание as.com.

Игра должна была пройти в Барселоне, в которой с понедельника проходят акции протеста из-за обвинительного приговора организаторам референдума о независимости Каталонии. По данным as.com, Ла Лига предлагает игру 26 октября перенести в Мадрид, а матч второго круга, который должен пройти 1 марта в столице Испании, сыграть в Барселоне.

Матчи «Барселоны» и «Реала» – одни из самых рейтинговых футбольных трансляций в мире.

14 октября Верховный суд Испании вынес приговор лидерам Каталонии, причастным к организации референдума о независимости этой испанской автономии в 2017 г. Все 12 подсудимых были признаны виновными, девятерых из них приговорили к разным срокам заключения. Приговор вызвал протесты.