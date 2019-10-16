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Путин заявил о закредитованности оборонных предприятий

Президент Владимир Путин отметил высокую закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте Кремля. На совещании по финансовому оздоровлению предприятий с докладами выступили первый зампредседателя правительства – министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Путин отметил, что большая долговая нагрузка сдерживает развитие предприятий. «Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производств, внедрению передовых технологий, кадровому развитию», – отметил президент.

По мнению главы государства, перед оборонными предприятиями помимо профильной работы стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской продукции. «Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», – добавил Путин.

В декабре 2018 г. курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов заявил, что ежегодные выплаты предприятий оборонно-промышленного комплекса на обслуживание ранее взятых кредитов составляют 135 млрд руб. Их совокупный кредитный портфель превышает 2 трлн руб., говорил Борисов. Он предложил списать долги в размере 600–700 млрд руб., чтобы заводы не жили «впроголодь».