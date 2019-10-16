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Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии

Палата представителей конгресса США приняла двухпартийную резолюцию против решения американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает The Washington Post. Документ одобрили 354 конгрессмена, 60 – высказались против, четверо воздержались.

Резолюция «отвергает решение (Трампа) положить конец бесспорным попыткам США предотвратить военные операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии». Конгрессмены призвали Трампа защитить курдов и представить четкий план по разгрому террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). В документе также содержится призыв к Белому дому прекратить военную операцию на границе с Сирией.

Документ был предложен на голосование председателем комитета палаты представителей США по международным делам Элиотом Энгелом и самым высокопоставленным республиканцем в комитете Майклом Макколом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью он назвал борьбу против курдских боевиков и террористов ИГ. Одновременно США объявили о выводе своих войск из региона, чтобы те не попали под перекрестный огонь. Вашингтон также потребовал от Анкары прекратить операцию и ввел санкции против турецких минобороны, минэнерго, их руководителей, а также главы МВД. В то же время Трамп призвал не идеализировать курдов, отметив, что они «не ангелы».