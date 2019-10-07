Трамп решил вывести войска из Сирии

Murad Sezer / REUTERS

США начали вывод войск из северо-восточной Сирии, открывая для Турции возможность наступления на территории, контролируемые курдами. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Днем ранее Белый дом объявил, что Турция скоро начнет запланированную операцию на севере Сирии и что вооруженные силы США не будут принимать в ней участие. «Силы США, победив Халифат «Исламского государства», больше не будут находиться в непосредственной близости [от места проведения операции]», – говорится в заявлении. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, США передают Турции ответственность за судьбу всех боевиков ИГ (запрещена в России), захваченных США.

Курдские силы назвали вывод войск «ножом в спину» со стороны США и пообещали «не сомневаться ни секунды, когда потребуется защищать свой народ». По их мнению, военная операция Турции крайне негативно скажется на борьбе с ИГ и только поспособствует его возрождению.

Многие американцы разделяют эти опасения. «Решение Белого дома не опирается на реальную военную ситуацию. Если оно будет реализовано, это значительно увеличит риск для наших военных и ускорит возрождение ИГ», – приводит The New York Times (NYT) слова бывшего спецпредставителя президента США по борьбе с ИГ Бретта Макгурка. Однако Турция преисполнена решимости «очистить Сирию от террористов», заявил в понедельник глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. К террористам Анкара относит, в частности, курдские «Отряды народной обороны» (YPG), обвиняя их в близости к Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. После освобождения от террористов зоны безопасности Турция хочет расселить там около 2 млн сирийских беженцев, находящихся сейчас на территории Турции.

В Кремле надеются, что Турция будет придерживаться постулата о территориальной целостности Сирии, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также уточнил, что Владимир Путин не обсуждал с Эрдоганом планы турецкой операции.

Решение Трампа идет вразрез с рекомендациями Пентагона и госдепартамента США, которые призвали сохранить небольшой контингент на северо-востоке Сирии, чтобы продолжать операции против ИГ, а также служить необходимым противовесом Ирану и России в регионе, пишет NYT. В декабре 2018 г. он уже пытался выполнить это обещание, объявив о выводе всех американских войск из Сирии. Тогда это решение подверглось резкой критике как ставящее под удар союзные силы курдов и не было реализовано. Сам Трамп напомнил, что США «на 100% победили халифат ИГ», и добавил, что он «ведет эту борьбу почти три года, но теперь пришло время выходить из бесконечных нелепых войн и возвращать американских солдат домой». Позднее Трамп добавил, что снова, как и раньше, разрушит экономику Турции, если ее политика будет неправильной, и Турция вместе с Европой должны взять на себя ответственность за пленных игиловцев.

Не следует ожидать нового масштабного воспламенения сирийского конфликта, но и никаких перспектив урегулирования в ближайшем будущем не предвидится, считает руководитель центра «Европа – Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин: «предстоит турецкая военная операция. А военная операция – это уже определенная степень радикализации». Это наступление осуждают все – и США, и Европа, но воспрепятствовать Эрдогану никто не может, поясняет эксперт. Для Европы важно то, что в зоне безопасности Эрдоган планирует расселить сирийских беженцев. «Ясно, что курды разочарованы позицией в первую очередь США, но также и России. Под военным давлением Эрдогана они могут выбрать меньшее из зол и пойти на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. В то же время Турция после создания зоны безопасности будет де-факто ее контролировать, а это противоречит требованиям России и Асада о территориальной целостности Сирии», – резюмирует Шумилин.