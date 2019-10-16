Кремль назвал дату встречи Путина с Эрдоганом по Сирии

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Кадыров назвал ложью статью «Новой газеты» о «зачистке» его окружения в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «тысячепроцентной ложью» статью «Новой газеты» о массовых задержаниях людей из его «близкого круга», сообщает «Интерфакс». Он назвал публикацию частью «информационной кампании, направленной на создание в России и мире отрицательного имиджа Чечни и ее руководства».

«Стоило мне слегка захворать и официально взять больничный, как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезой, что в аэропорту стоит санитарный самолет, Кадыров тяжело болен, его доставят в одну из клиник Москвы. Семья волнуется, спрашивает, почему скрываю болезнь», — посетовал глава Чечни.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в Чечне уже несколько месяцев «по нарастающей продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова». По данным издания, «в местах незаконного лишения свободы, в подвалах "секретных тюрем" содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение (Кадырова)». Газета сообщала также о пытках в отношении задержанных и изъятии у них бизнеса и имущества. Поводом для задержаний издание называло критику в адрес главы республики.

По данным «Новой», в августе вместе с родственниками и охраной был задержан Ибрагим Темирбаев. Ранее он занимал должность мэра чеченского города Аргуна. Задержание произошло через три дня после его отставки с поста мэра и назначения советником главы Чечни. Помимо него были задержаны руководитель МЧС Чечни Руслан Яхъев, экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. По информации газеты, был также задержан и свояк Кадырова – начальник ГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов, но за него вступилась жена главы Чечни. Как отмечает издание, появилась информация о задержании первого заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, но он записал видеообращение, в котором опроверг эту информацию.