Кремль назвал дату встречи Путина с Эрдоганом по Сирии
Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Сирии.
Ранее о планах Эрдогана посетить Сочи 22 октября сообщила канцелярия турецкого лидера.
Путин пригласил Эрдогана приехать в Россию 15 октября, во время телефонного разговора по инициативе Анкары. Лидеры двух стран обсудили по телефону ситуацию в Сирии и отметили, что нужно предотвратить конфликты между турецкими и сирийскими военными. Главы государств подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии, добавили в пресс-службе Кремля.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских формирований, которых в Анкаре считают пособниками террористов. США резко раскритиковали эту операцию, но вмешиваться в конфликт не стали. Вместо этого Пентагон отвел американских военных с конфликтной территории, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия. Российские военные, в свою очередь, заняли позицию на линии соприкосновения турецких и сирийских войск в городе Манбидж, чтобы не допустить их столкновения.