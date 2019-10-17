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Кадыров назвал ложью статью «Новой газеты» о «зачистке» его окружения в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «тысячепроцентной ложью» статью «Новой газеты» о массовых задержаниях людей из его «близкого круга», сообщает «Интерфакс». Он назвал публикацию частью «информационной кампании, направленной на создание в России и мире отрицательного имиджа Чечни и ее руководства».

«Стоило мне слегка захворать и официально взять больничный, как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезой, что в аэропорту стоит санитарный самолет, Кадыров тяжело болен, его доставят в одну из клиник Москвы. Семья волнуется, спрашивает, почему скрываю болезнь», — посетовал глава Чечни.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в Чечне уже несколько месяцев «по нарастающей продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова». По данным издания, «в местах незаконного лишения свободы, в подвалах "секретных тюрем" содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение (Кадырова)». Газета сообщала также о пытках в отношении задержанных и изъятии у них бизнеса и имущества. Поводом для задержаний издание называло критику в адрес главы республики. 

По данным «Новой», в августе вместе с родственниками и охраной был задержан Ибрагим Темирбаев. Ранее он занимал должность мэра чеченского города Аргуна. Задержание произошло через три дня после его отставки с поста мэра и назначения советником главы Чечни. Помимо него были задержаны руководитель МЧС Чечни Руслан Яхъев, экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. По информации газеты, был также задержан и свояк Кадырова – начальник ГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов, но за него вступилась жена главы Чечни. Как отмечает издание, появилась информация о задержании первого заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, но он записал видеообращение, в котором опроверг эту информацию.

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Мосгорсуд отменил продление ареста девелоперу Худояну

Ведомости
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Мосгорсуд отменил продление ареста владельцу девелоперской компании Optima Development Альберту Худояну, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. «Суд апелляционной инстанции постановил отменить материал по ходатайству следователя, направить на новое судебное разбирательство в тот же суд (Тверской районный суд Москвы) в ином составе», – уточнили в пресс-службе.

Адвокат Худояна Александр Забейда сообщил РБК, что Мосгорсуд уже второй раз отменяет решение Тверского суда о продлении ареста бизнесмена. Собеседник издания пояснил, что арест был отменен из-за нарушений: в первый раз суд продлил его в отсутствие самого Худояна, во второй – в отсутствие защитников. Несмотря на это, Худоян по-прежнему под стражей, подчеркнул юрист. «Подобные систематически повторяющиеся грубейшие нарушения, допущенные Тверским судом, свидетельствуют о том, что стратегия потерпевшей стороны основана только на одном – не дать Худояну получить доступ к правосудию по уголовному делу с надуманным обвинением», – считает Забейда.

Худоян был задержан в Москве 14 июня. На следующий день Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, однако в начале июля Мосгорсуд перевел бизнесмена в СИЗО. Такое решение суд объяснил тем, что дети Худояна – граждане США и девелопер может скрыться от следствия. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он похитил три земельных участка у одной из компаний на 2 млрд руб. Худоян вину не признает. Ранее Тверской суд Москвы продлил его арест до 14 ноября.

Компания Optima Development занимается проектом «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. В марте девелопер продал его компании А1 – инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть также один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар). По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшим по делу Самиева стал футболист «Краснодара» Федор Смолов, которому экс-депутат продал квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. Впоследствии оказалось, что она находится в залоге у банка, писал «Коммерсантъ».

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Кремль назвал дату встречи Путина с Эрдоганом по Сирии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Сирии.

Ранее о планах Эрдогана посетить Сочи 22 октября сообщила канцелярия турецкого лидера.

Путин пригласил Эрдогана приехать в Россию 15 октября, во время телефонного разговора по инициативе Анкары. Лидеры двух стран обсудили по телефону ситуацию в Сирии и отметили, что нужно предотвратить конфликты между турецкими и сирийскими военными. Главы государств подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии, добавили в пресс-службе Кремля.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских формирований, которых в Анкаре считают пособниками террористов. США резко раскритиковали эту операцию, но вмешиваться в конфликт не стали. Вместо этого Пентагон отвел американских военных с конфликтной территории, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия. Российские военные, в свою очередь, заняли позицию на линии соприкосновения турецких и сирийских войск в городе Манбидж, чтобы не допустить их столкновения.

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Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии

Ведомости
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Палата представителей конгресса США приняла двухпартийную резолюцию против решения американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает The Washington Post. Документ одобрили 354 конгрессмена, 60 – высказались против, четверо воздержались.

Резолюция «отвергает решение (Трампа) положить конец бесспорным попыткам США предотвратить военные операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии». Конгрессмены призвали Трампа защитить курдов и представить четкий план по разгрому террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). В документе также содержится призыв к Белому дому прекратить военную операцию на границе с Сирией.

Документ был предложен на голосование председателем комитета палаты представителей США по международным делам Элиотом Энгелом и самым высокопоставленным республиканцем в комитете Майклом Макколом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью он назвал борьбу против курдских боевиков и террористов ИГ. Одновременно США объявили о выводе своих войск из региона, чтобы те не попали под перекрестный огонь. Вашингтон также потребовал от Анкары прекратить операцию и ввел санкции против турецких минобороны, минэнерго, их руководителей, а также главы МВД. В то же время Трамп призвал не идеализировать курдов, отметив, что они «не ангелы».

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Технологии
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Путин поручил создать центр для воспитания молодежи в интернете

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству создать центр, который займется духовно-нравственным воспитанием молодежи. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Центр будет производить и публиковать в интернете контент, нацеленный на молодежь.

Его создадут на базе некоммерческой организации, в документе не уточняется какой.

Путин также поручил правительству организовать исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в сети. Результаты исследований должны помочь госорганам лучше понять молодых россиян и оценить влияние интернета на их взгляды.

Поручения даны по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, прошедшего 4 июля. Ответственный за эти поручения – премьер Дмитрий Медведев. Доклад по ним должен быть представлен до 1 декабря.

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Политика
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МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске

Ведомости
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МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, сотрудники уведомили Минобороны России о поездке, но сообщили о планах посетить лишь Архангельск.

«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны России о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Ненокса – Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», – отметил собеседник издания.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании трех дипломатов США – их сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, а Северодвинск является именно такой территорией, поясняли издания. После проверки документов дипломатов отпустили. Позже в посольстве США в Москве уточнили, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Минобороны России о своих планах.

Ненокса – село в 40 км от Северодвинска. Около села расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там в августе произошел взрыв при испытаниях ракеты на морской платформе. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны России также сообщило о гибели двух человек, но не уточнило, входят ли они в число погибших сотрудников госкорпорации. По данным «Росатома», ракета была оснащена радиоизотопным источником питания. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.

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Бизнес
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El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Ведомости
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Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики. Передать «Роснефти» контроль над PDVSA предложили венесуэльские власти, уточняет издание. С помощью сделки они хотят добиться списания долга перед Россией.

Как утверждает El Nacional, в Москве предложение восприняли, скорее, положительно. Венесуэлу уже посетили российские специалисты, которые оценили ситуацию в PDVSA и жизнеспособность предложенного соглашения. Они пришли к выводу, что компании необходимо существенно сократить штат, чтобы стать конкурентоспособной. В PDVSA формально числится около 70 000 сотрудников, хотя реально их количество достигает 140 000, рассказал источник El Nacional.

Сейчас стороны ищут законные способы передачи «Роснефти» контроля над венесуэльской госкомпанией, которые позволили бы избежать приватизации. В соответствии с местным законодательством такой шаг должен будет получить одобрение национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, которая под контролем оппозиции, отмечает газета.

Делегация топ-менеджеров «Роснефти» летала в Венесуэлу на прошлой неделе, подтвердил «Ведомостям» их знакомый. Но что конкретно топ-менеджеры обсуждали и с кем, он не уточнил. Представитель «Роснефти» заявил «Ведомостям», что компания не комментирует слухи.

Долги Венесуэлы, включая обязательства PDVSA, оцениваются в $100–150 млрд, из которых около $60 млрд приходятся на облигации правительства, около $20 млрд – обязательства перед Китаем, $3,15 млрд – перед правительством России и $3,1 млрд – перед «Роснефтью». $5 млрд Венесуэла задолжала международным кредитным организациям, таким как Межамериканский банк развития. Также страна должна разным поставщикам.

Политика
Новости

Посольство США прокомментировало инцидент с дипломатами в Северодвинске

Ведомости
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Американские дипломаты, снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске, находились в официальной поездке, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. По ее словам, дипломаты проинформировали о поездке Минобороны России и заполнили необходимые документы.

Ранее РЕН ТВ и «Интерфакс» сообщили, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске. Телеканал пояснял, что Северодвинск входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев, а у дипломатов не было необходимых для пребывания в городе документов. Позже дипломаты были отпущены, уточняло агентство.

Официально российская сторона пока не подтверждала задержание дипломатов. Пресс-служба администрации Северодвинска сообщила «Интерфаксу», что власти города не знают о задержании американцев, такая информация поступает только в правоохранительные органы.

Ненокса – село в 40 км от Северодвинска. Около села находится государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где в августе произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны также сообщило о гибели двух человек. Входят ли они в число погибших сотрудников «Росатома», не уточнялось. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.

Политика
Новости

Путин заявил о закредитованности оборонных предприятий

Ведомости
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Президент Владимир Путин отметил высокую закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте Кремля. На совещании по финансовому оздоровлению предприятий с докладами выступили первый зампредседателя правительства – министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Путин отметил, что большая долговая нагрузка сдерживает развитие предприятий. «Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производств, внедрению передовых технологий, кадровому развитию», – отметил президент.

По мнению главы государства, перед оборонными предприятиями помимо профильной работы стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской продукции. «Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», – добавил Путин.

В декабре 2018 г. курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов заявил, что ежегодные выплаты предприятий оборонно-промышленного комплекса на обслуживание ранее взятых кредитов составляют 135 млрд руб. Их совокупный кредитный портфель превышает 2 трлн руб., говорил Борисов. Он предложил списать долги в размере 600–700 млрд руб., чтобы заводы не жили «впроголодь».

Политика
Новости

Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай авто» иск, поданный к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о взыскании 1 млрд руб., следует из материалов в картотеке судебных дел. Компания требовала компенсировать ей убытки, причиненные летними протестными акциями.

Иск возвращен заявителю из-за нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса, говорится в решении суда. Суд также предложил истцу представить «доказательства наличия в парке компании более 60 различных автомобилей, доказательства наличия заказов клиентов, и их последующую отмену, первичные документы, подтверждающие расходы ГСМ (горюче-смазочные материалы) на сумму 17 млн 300 000 руб., расчет суммы повреждения автомобилей раздельно по каждой машине».

В суде уточнили, что после устранения нарушений истец может повторно обратиться в суд в общем порядке.

Компания «Флай авто» была зарегистрирована в 2011 г. Она занимается лизингом авто, численность ее сотрудников составляет семь человек, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2017 г. выручка компании составила 38,8 млн руб., чистая прибыль – 2,8 млн руб. Ее единственный владелец и гендиректор – Дмитрий Леухин. Он также является членом комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, обнаружили «Ведомости». Леухин также владеет компанией «Евроавто рус», занимающейся прокатом автомобилей. С августа бизнесмен занимает пост президента Ассоциации содействия деятельности по прокату автомобилей.

Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам. Суммарно с ответчиков взыскали почти 5 млн руб., подсчитала «Медуза».

Недвижимость
Новости

Дочь Ротенберга вышла из состава бенефициаров ТЦ в Киеве

Ведомости
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Лилия Ротенберг, дочь российского миллиардера Аркадия Ротенберга, перестала быть бенефициаром Ocean Plaza, одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, владельцем Ocean Plaza является ООО «Инвестиционный союз "Лыбидь". В сентябре Лилия Ротенберг перестала числиться учредителем ООО "Авангард-Виларти" (владелец 100% уставного капитала "ИС "Лыбидь"). Кроме того, согласно реестру, по состоянию на 16 октября 2019 г. вместо Лилии Ротенберг, а также граждан Швейцарии Андреа и Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект".

Также данные об управлении Ocean Plaza исчезли с сайта российской «ТПС недвижимости», которой Лилия Ротенберг владеет вместе с предпринимателями Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько.

Изначально строительство торгового центра Ocean Plaza площадью 165 000 кв. м вели Ukrainian Development Partners и «К.А.Н. Девелопмент», принадлежащие украинским предпринимателям Василию Хмельницкому, Андрею Иванову и Вагифу Алиеву. Но в 2012 г. проект выкупила российская «ТПС недвижимость», на момент заключения сделка оценивалась в $280–350 млн.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что торговый центр планирует выкупить его бывший совладелец Вагиф Алиев. При этом стоимость Ocean Plaza оценивалась в $270–315 млн. Как отмечает «Интерфакс», после внесения изменений в список бенефициаров по состоянию на октябрь 2019 г. «ИС "Лыбидь" имеет непрямую связь с группой UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого. О намерении купить этот торговый центр Хмельницкий заявлял весной 2019 г. При этом в UFuture не подтвердили и не опровергли информацию о покупке торгового центра.

Финансы
Новости

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Ведомости
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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо», предназначенную для инвестиций в бизнес со стороны физических лиц. На это обратил внимание РБК. Официально банк пока не объявлял о начале работы платформы. Пресс-служба Сбербанка уточнила в беседе с изданием, что «Сберкредо» работает в тестовом режиме, потому «детальные комментарии преждевременны».

Банк предлагает авторизоваться инвесторам и заемщикам через системы – «Сбербанк онлайн» и «Сбербанк бизнес онлайн» (система для малого и среднего бизнеса) соответственно, уточняет издание. Затем им нужно опубликовать заявку или выбрать предложения и подписать документы. После этого бизнес получит инвестиции, а инвестор сможет получать с них доход.

Чтобы стать инвестором, необходимо быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма вложений – 5000 руб., максимальная – 1 млн руб. Пользователи могут инвестировать в неограниченное число проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность может составить от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ.

Сейчас эта информация на сайте недоступна – на странице «Сберкредо» говорится о проведении технических работ.

О том, что Сбербанк планирует заняться краудлендингом, в начале года говорил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, банк будет предлагать оценку рисков по предложенным для инвестирования проектам. «И в большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо. Таким образом, человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он может принимать», – пояснял он.

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