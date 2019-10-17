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СКР назвал причину гибели людей при крушении SSJ100 в «Шереметьево»

При крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в «Шереметьево» большинство пассажиров погибли не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис. «По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», – сообщил он.

Пассажиры не успели воспользоваться кислородными масками, поскольку все произошло очень быстро, отметил Ложис. «Большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее», – добавил он.

Ранее защита пилота Дениса Евдокимова, который проходит обвиняемым по делу о крушении самолета, потребовала проверить на горючесть материалы салона SSJ100. Кроме того, адвокаты настаивают на дополнительной экспертизе узлов крепления шасси, которые вместо того чтобы безопасно подломиться или отлететь от ударов, пробили топливные баки.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

В начале октября СКР предъявил обвинение командиру воздушного судна Евдокимову. Пилот вину не признает. По его версии, SSJ100 при посадке вел себя «некорректно» – не слушался бортовой ручки управления. Массовую гибель пассажиров Евдокимов объяснил тем, что кто-то в панике открыл заднюю дверь в салоне: это привело к образованию воздушного потока, который раздул пламя. Пилот утверждает, что корпус самолета долго мог выдерживать большую температуру, если бы не ошибка с дверью.

В мае ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у пассажиров, которые находились в хвосте SSJ100, не было шансов на спасение. «Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», – говорил собеседник агентства. О том, что пассажиры начали моментально задыхаться от дыма в салоне SSJ100, также рассказывала «Коммерсанту» женщина, выжившая при крушении. По ее словам, она сама начала терять сознание из-за дыма во время эвакуации.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»