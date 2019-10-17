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Комиссия Госдумы нашла доказательства вмешательства «Медузы» и ВВС в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке протестных акций в стране в преддверии выборов, сообщается на сайте парламента. Как отметил председатель комиссии Василий Пискарев, эти материалы будут переданы для изучения в правоохранительные органы.

В частности, по его словам, депутаты обнаружили доказательства нарушений со стороны ряда СМИ – «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», «Медузы», Русской службы ВВС, «МБХ-медиа» и «Голоса Америки». По словам Пискарева, эти медиаресурсы нарушали законы в период избирательной кампании и в день голосования. «По ним мы подготовили и с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и в прокуратуру для принятия мер реагирования», – сказал Пискарев. Какие именно доказательства получили депутаты, Пискарев не уточнил.

Кроме того, по его словам, накануне митингов и шествий активисты распространяли «через закрытые Telegram-каналы методички, подробно объясняющие, как привлечь к участию в акциях своих родственников и друзей». Пискарев считает, что подобная агитация направлена на молодое поколение и является нарушением.

По итогам одного из предыдущих заседаний комиссия Пискарева попросила МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкого агентства Deutsche Welle (DW). В вину DW депутаты поставили сообщение в Twitter 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». К твиту привязано видео, где протестующие кричат: «Москва, выходи!», т. е. в твите процитированы эти слова, хотя и без кавычек. В медиакорпорации Deutsche Welle отвергали обвинения в нарушении российских законов.

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства была сформирована в августе 2019 г. Депутаты посчитали необходимым создать комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны, в частности Google, Facebook, DW и посольства США, в период протестов перед выборами в Мосгордуму.