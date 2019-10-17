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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В июне Пресненский районный суд также приговорил Захарченко к штрафу в 117 млн руб. и лишению звания. Эти наказания Мосгорсуд оставил без изменений.

Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах.

16 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет России (СКР) расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». Следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а после в Швейцарию проводился в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.