Курды согласились с решением Турции приостановить операцию в Сирии

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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.

«Костыленков и Крюков, будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в область руки и шеи (Крюков – только руки)», – отметили в пресс-службе. При этом вопросы о том, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, пресс-служба суда переадресовала «руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей».

По данным пресс-службы, сотрудники конвоя оказали Костыленкову и Крюкову первую медицинскую помощь, в настоящее время прибыла скорая помощь. Судебное заседание прервано. На место прибыл экипаж скорой помощи, врачи осматривают подсудимых.

Как пояснил адвокат Максим Пашков, присутствовавший на заседании, в своем Telegram-канале, суд отказал четверым фигурантам дела в изменении меры пресечения на более мягкую. После этого Костыленков крикнул: «Мы будем свободными». Затем он полоснул лезвием себя по рукам и шее.

По делу «Нового величия» проходят» восемь человек: находящиеся под стражей с марта 2018 г. Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают. Дело «Нового величия» стало поводом для проведения нескольких митингов и маршей протеста в 2018 г.

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор, чтобы совершить госпереворот и захватить власть. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

Первым осужденным по этому делу в марте 2019 г. стал Рустам Рустамов, он получил полтора года лишения свободы условно, также признав вину и заключив сделку со следствием. Вторым стал Павел Ребровский, он был приговорен к двум с половиной годам колонии. После вынесения приговора Ребровский заявил, что подписал признание после того, как ему угрожали предъявить обвинение в терроризме (ст. 205 УК). По его словам, в обмен на досудебное соглашение ему пообещали условный срок. После этого заявления Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому, его отпустили под подписку о невыезде.