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Депутат запросил «Яндекс» и операторов об использовании зарубежного оборудования

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин направил запросы руководителям «Яндекса», Rambler Group, Mail.ru Group и четырех операторов – МТС, «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), «Мегафона» и Tele2 об использовании ими иностранного оборудования. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«По сообщениям федеральных СМИ, компания "Газпром" столкнулась с принудительным отключением через спутник иностранного оборудования – австрийские компрессоры отключены дистанционно еще в 2012 г. и до сих пор не работают», – отметил в запросах Горелкин. Он поинтересовался, возможна ли такая ситуация с иностранным оборудованием IT-компаний и операторов. «Если такое дистанционное вмешательство случится завтра, окажется ли готова ваша компания к оперативной ликвидации возможных последствий?» – сказано в запросах.

«Ведомости» запросили комментарий «Яндекса», Rambler Group, Mail.ru Group.

О том, что австрийская компания LMF отключила свои компрессоры, которые проходили испытания на объекте «дочки» «Газпрома», стало известно 15 октября. Компрессоры были отключены через спутник в 2012 г., т. е. еще до санкций против России из-за присоединения Крыма, пояснял «Газпром». После этого компания решила закупить подобное оборудование у российских производителей. Компания уточнила, что опытный образец такого оборудования уже изготовило одно из предприятий в Татарстане.

Горелкин – автор резонансного законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами в России. 10 октября предложенные депутатом поправки обсуждались в Госдуме – на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике. «Яндекс» резко раскритиковал их, назвав дискриминирующими и мешающими развитию отечественной IT-отрасли. Если законопроект будет принят, то через 10 лет на улицах Москвы будут ездить не российские беспилотники, а беспилотники производства США или, может, Китая, подчеркивали в компании.