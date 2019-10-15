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Аналитики нашли «Яндексу» способ обойти ограничения для значимых IT-компаний

Структуру «Яндекса» можно привести в соответствие требованиям законопроекта об ограничении иностранного участия в «значимых информационных ресурсах», считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Сделать это можно за счет «ограниченного размытия путем создания нового класса акций» — класса C, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет банка.

Сегодня капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и В. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. Иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож (на него приходится 37,73% голосующей доли), считают в BofAML. При этом устав компании запрещает передачу или продажу акций класса В третьим лицам и наследникам.

Согласно идее BofAML, проблему можно решить в случае, если при продаже одной акции класса В она будет переконвертирована в одну акцию класса А и одну класса С. При этом класс С получит девять голосов на акцию. Чтобы реализовать этот план, необходимо получить одобрение 75% имеющихся акций класса А, говорится в отчете. В нем указывается, что «Яндекс» сможет закрепить новую акционерную структуру, если параллельно начнет выкупать акции с рынка. На эти цели у компании есть $1,2 млрд, уточняет BofAML.

Законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях предложил депутат от «Единой России» Антон Горелкин. 10 октября поправки впервые обсуждались в Госдуме – на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике. «Яндекс» резко раскритиковал их, назвав назвал дискриминирующими. По мнению аналитиков BofAML, законопроект с высокой вероятностью будет доработан. Пресс-служба «Яндекса» не стала комментировать газете «какие-либо конкретные обсуждения и планы», отметив, что вопрос акционерной структуры в компании начали рассматривать еще до появления инициативы.