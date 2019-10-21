Политика

Новости

В НАТО не видят смысла в предложении России о моратории на размещение ракет

Организация Североатлантического договора (НАТО) открыта к диалогу, но не видит смысла в предложенном Кремлем моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в интревью газете «Коммерсантъ». По ее словам, в НАТО полагают, что Россия уже развернула на своей территории эти ракеты.

По данным издания, 19 сентября президент России Владимир Путин отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается РСМД. В нем президент заверил, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться США. Путин призвал американцев и их союзников взять на себя аналогичные обязательства.

Договор о РСМД между СССР и США предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил, что действия договора приостановлены из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла эти обвинения, заявив о нарушениях со стороны Вашингтона.