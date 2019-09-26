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Кремль заявил об отсутствии понимания со стороны НАТО в вопросе о ракетах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин направил в основные страны Европы и Азии, а также в международные организации послание, предложив ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). «Президент Путин продолжает, несмотря на то что по вине Вашингтона произошел слом договора о РСМД, усилия, с тем чтобы не допустить роста напряженности, дестабилизацию обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет средней и меньшей дальности, что раньше было запрещено», – сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин в послании как раз призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружения. «Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили», – добавил пресс-секретарь.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается РСМД. В нем президент, по данным издания, заверил, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться США. Путин призвал американцев и их союзников взять на себя аналогичные обязательства.

Договор о РСМД между СССР и США предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла эти обвинения, в ответ заявив о нарушениях со стороны Вашингтона.