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Российские военные будут патрулировать зону вдоль границы Сирии и Турции

Российские и турецкие патрули будут контролировать 10-километровую зону вдоль турецко-сирийской границы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Подразделений российской военной полиции для патрулирования Сирии пока достаточно, сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Однако, по его словам, потребуется дополнительная техника.

Путин после переговоров отметил, что президент Турции подробно рассказал о своих целях в Сирии, отметил важность обеспечения охраны пленных боевиков ИГИЛ (организация запрещена на территории России) и добавил, что Сирия должна быть избавлена от иностранного военного присутствия. По словам Путина, Турции и Сирии предстоит охранять границу вместе, а между правительством Сирии и курдами должны начаться переговоры по определению прав курдского народа в составе Сирии.

По словам Эрдогана, задачей операции «Источник мира», о которой он подробно проинформировал Путина, является разгром курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), а также возвращение сирийских беженцев на освобожденные от этих сил территории. Эрдоган заявил, что всего на эти территории планируется переселить 1 млн сирийских беженцев.

Российская военная полиция круглосуточно патрулирует сирийский город Манбидж, где находится линия соприкосновения турецких и сирийских войск, рассказывал «Ведомостям» собеседник «Ведомостей», близкий к Генштабу. Аналогичные меры должны быть предприняты и в другом населенном пункте – Кобани, говорил чиновник, близкий к Минобороны России.