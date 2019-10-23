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Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их

Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», – так Песков прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, усомнившегося в том, что курды уйдут с обозначенных в договоренностях территорий.

По словам Пескова, если курдские вооруженные формирования не отойдут в глубь страны, «то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции». «Оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», – пояснил представитель Кремля.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. В первый же день турецкая армия нанесла авиаудары по позициям курдских формирований. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция направлена на борьбу с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже, 17 октября, Турция и США договорились о приостановке Турцией боевых действий на 120 часов в Сирии против курдов. За это время курды должны отвести свои силы от так называемой буферной зоны безопасности шириной 30 км. Речь идет о территории Сирии, прилегающей к границе с Турцией. Эту территорию Анкара собирается контролировать самостоятельно.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».