Путин и Эрдоган согласовали границы зоны безопасности в Сирии

Президенты России и Турции решили сохранить статус-кво, сложившийся в ходе операции «Источник мира» EPA / TASS

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе в формате «один на один», продолжались во вторник в Сочи почти шесть часов. Путин по окончании встречи поблагодарил коллегу за подробный рассказ о целях турецкой военной операции в Сирии и снова подчеркнул необходимость избавления Сирии от иностранного военного присутствия. Эрдоган, в свою очередь, сообщил о достижении с Путиным соглашения о том, что в течение 150 часов курдские отряды должны покинуть территорию глубиной в 32 км от сирийско-турецкой границы, а российские и сирийские патрули будут контролировать 10-километровую зону вдоль границы. Главной задачей турецкой операции в Сирии Эрдоган назвал разгром курдских террористических организаций и возвращение на эти территории 1 млн сирийских беженцев. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что зона безопасности создается между городами Рас-аль-Айн и Тель-Абьяд, то есть в месте реального продвижения турецких войск.

По словам человека, близкого к российской делегации, самыми проблемными вопросами в ходе встречи стали расположение и глубина зоны безопасности, а также тема контроля над границей. Российская сторона ранее приветствовала приверженность Турции Аданскому соглашению с Сирией 1998 г. Согласно этому документу Турция признает территориальную целостность и суверенитет Сирии, но при этом может вводить свои войска вглубь территории Сирии на 5 км в ходе преследования отрядов признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). По информации курдского телеканала Rudaw, до переговоров Россия была согласна увеличить эту глубину до 10 км, Турция же настаивала на 35-километровой зоне.

Во вторник вечером истек 120-часовой срок прекращения огня на севере Сирии, установленный после визита в четверг в Турцию вице-президента США Майка Пенса; курды и турки обвиняли друг друга в его нарушении. Турецкая военная операция «Источник мира» началась 9 октября на фоне вывода из Сирии войск США. Ее официальной целью было создание 35-километровой зоны безопасности на севере Сирии, из которой планировалось изгнать Отряды народной самообороны (YPG) сирийских курдов, которых Анкара называет частью РПК. При этом в понедельник министр обороны США Марк Эспер сообщил, что часть войск США все же останется в Сирии для контроля над нефтяными месторождениями, а во вторник госсекретарь США Майк Помпео даже заявил, что США готовы к военным действиям против Турции, хотя и предпочитают мир войне. В ходе переговоров Пенса и Эрдогана США согласились с созданием Турцией зоны безопасности, но ее границы в совместном заявлении не были очерчены.

Любая договоренность между Россией и Турцией по стабилизации в Северной Сирии не потребует от России отправки в регион значительных сил, перед которыми можно было бы поставить задачу по принуждению к миру, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, понадобится лишь отправка дополнительных подразделений российской военной полиции для патрулирования и подразделений беспилотных летательных аппаратов, поскольку речь идет о контроле над достаточно обширной территорией.