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США направят дополнительные силы в Сирию для защиты нефтяных месторождений

США усилят свое военное присутствие в Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения на северо-востоке страны, сообщил официальный представитель Пентагона (его слова приводит AFP). Такое решение было принято в связи с тем, что Сирийские демократические силы были вынуждены оставить несколько важных позиций, выполняя договоренности с Турцией, пояснил представитель.

Чиновник не озвучил никаких конкретных цифр, отмечает агентство. Заявление прозвучало на фоне того, что российская военная полиция приступила к выполнению обязанностей в Сирии.

На этой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи договорились об отправке в Сирию российской военной полиции. Как пояснило Минобороны, эти подразделения будут обеспечивать безопасность мирного населения, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы.