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Путин передал Макрону подробности российско-турецких переговоров

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщил Кремль. В ходе разговора Путин подробно проинформировал президента Франции о содержании российско-турецких переговоров, которые состоялись на этой неделе в Сочи.

Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности, отметил Кремль. По мнению французского лидера, предусмотренные меры являются хорошей основой для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.

Путин также рассказал Макрону об итогах завершившегося в Сочи саммита «Россия – Африка», говорится в сообщении. Других деталей беседы Кремль не привел. Отмечается, что президенты договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров 22 октября договорились об отправке в Сирию российской военной полиции. Как пояснило Минобороны, эти подразделения будут обеспечивать безопасность мирного населения, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Экономический форум «Россия – Африка» завершился 24 октября. За два дня на нем было подписано более 50 соглашений на 800 млрд руб., сообщил советник президента Антон Кобяков.

Участники первого форума «Россия – Африка»