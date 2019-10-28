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Президент Аргентины признал поражение на выборах

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Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает аргентинский телеканал El Trece. По итогам подсчета 95% бюллетеней Фернандес набрал 47,85% голосов избирателей, а Макри – 40,65%.

Макри также пригласил Фернандеса на завтрак, чтобы начать организованный переходный процесс. «Главное – это будущее и благополучие аргентинцев», – добавил он.

Фернандес сообщил, что принял предложение Макри. Он поблагодарил аргентинцев, которые за него голосовали, и призвал всех присоединиться к его проекту, чтобы встретить грядущее «непростое» время в связи с экономическим кризисом.

Макри возглавлял Аргентину с декабря 2015 г. Придя к власти четыре года назад, он пообещал покончить с экономическим кризисом, однако за годы его президентства курс песо снизился с 9,8 до 57,2 песо за доллар, а инфляция в 2018 г. достигла 47,6%. На праймериз в августе он также проиграл Фернандесу, получив 32% голосов против 47%. На следующий день аргентинский песо потерял около 30%, а фондовый рынок страны – почти 40%. Для поддержки курса национальной валюты властям Аргентины пришлось ввести валютный контроль.

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Политика
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Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника

Ведомости
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Читинский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел вечером 25 октября. При смене караула Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия. В результате погибли восемь человек и еще двое получили ранения. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Минобороны заявило, что у Шамсутдинова мог случиться нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы. При этом, по информации нескольких СМИ, причиной стрельбы могли стать неуставные отношения: Шамсутдинова могли преследовать из-за его национальности.

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Деятели культуры, журналисты и политики подписали письмо в поддержку историка Дмитриева

Ведомости
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Более 200 писателей, музыкантов, режиссеров, журналистов и политиков подписали письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».

Инициаторы дела против Дмитриева стремятся не допустить его оправдания, очернить и посадить, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел против него, считают авторы письма. По их мнению, для этого была организована «грязная кампания» против историка в СМИ, осуществляется давление на специалистов и на приемную дочь Дмитриева.

Авторы письма призвали продолжать следить за делом Дмитриева и «не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил 30 лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена Большого террора.

Дмитриева в 2016 г. обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. В апреле прошлого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Позже оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии, а против Дмитриева было заведено новое дело о насильственных действиях сексуального характера.

Новости СМИ2
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Бизнес
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WSJ узнала подробности возможного поглощения Tiffany владельцем Louis Vuitton

Ведомости
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Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) предложила выкупить американский бренд люксовых украшений Tiffany & Co за $14,5 млрд, или $120 за акцию, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение LVMH на 22% превышает цену акций Tiffany & Co. На момент закрытия 25 октября они стоили $98,55 за штуку. По словам собеседника WSJ, LVMH придется заплатить еще больше, если она хочет заключить сделку. Tiffany & Co предложение не устроило, и компания планирует его отклонить, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

О переговорах LVMH и Tiffany стало известно накануне. Они ведутся тайно и пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, отмечал Bloomberg. Из-за того что СМИ раскрыли неожиданный интерес LVMH к ювелирному бренду, сделка теперь может сорваться, говорили собеседники FT.

Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. LVMH также принадлежит еще один бренд люксовых украшений – Bulgari, который она приобрела в 2011 г. за $5,2 млрд.

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Финансы
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у крупнейшей дальневосточной страховой компании «Стерх», говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии связано с нарушением компанией порядка инвестирования средств страховых резервов, нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, правил формирования страховых резервов, а также с неоднократным нарушением требований страхового законодательства, сообщает ЦБ.

Страховая компания «Стерх» основана в 2005 г. У нее 35 филиалов в Якутии и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Главный офис находится в Якутске. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (65,33%), АО «Республиканская инвестиционная компания» (17,34%), АО «РИК плюс» (14,83%) и ряду юридических лиц. В июне Российский союз автостраховщиков (членство в нем обязательно для страховщиков ОСАГО) приостановил для компании отгрузку полисов ОСАГО.

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Стиль жизни
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Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Ведомости
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Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.

«Владимир Константинович Буковский скончался от остановки сердца в больнице Адденбрукса в Кембридже. Ему было 76 лет. В последние годы его здоровье оставляло желать лучшего», – говорится в сообщении.

Буковский являлся одним из основателей диссидентского движения в СССР, в советское время провел более 10 лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 г. был обменян советским правительством на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор проживал в Британии. Автор книг «Московский процесс», «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника», «Пацифисты против мира».

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Политика
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Ведомости
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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге. Это произошло после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. Информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа.

О предложении ввести новый налог Чубайс рассказал в июне в интервью «РИА Новости». По его словам, углеродный налог должен стимулировать промышленников снижать выбросы. Чубайс отметил, что согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату России нужна система учета объемов выбросов. В ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом, напомнил он.

Применять налог планировалось начать через пять лет после вступления в силу закона о государственном регулировании парниковых газов. Премьер-министр Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение России к Парижскому соглашению в сентябре 2019 г. Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов. В Российской академии наук (РАН) полагают, что введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса. В частности, потери «Газпрома» могут составить $8 млрд в год при ставке $80 за тонну эквивалента СО2. Кроме того, налог несет риски потери Россией значительной части экспорта из-за существенного удорожания энергоносителей и снижения их привлекательности для европейских и азиатских потребителей, считают в РАН.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа – удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2°C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.

Политика
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СМИ узнали о преемнике ликвидированного лидера ИГ

Ведомости
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Новым лидером «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) после ликвидации Абу Бакр аль-Багдади стал Абдулла Кардаш, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в региональной разведке и на новостное агентство террористов Amaq.

Кардаш также известен как Хаджи Абдулла аль-Афари. Его назначение состоялось еще в августе. Источники издания сообщают, что к моменту гибели роль аль-Багдади в качестве лидера группировки была символической. «Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что делал Багдади, это говорил «да» или «нет» – не планируя», – рассказал собеседник. Ранее газета The New York Times со ссылкой на два источника сообщила, что информация о местонахождении лидера ИГ была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам президента США, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против Абу Бакра аль-Багдади – большой шаг в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера ИГ. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.

Бизнес
Новости

Uber начал тестировать услугу бронирования кулинарных мастер-классов

Ведомости
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Сервис по вызову водителей Uber начал тестировать услугу бронирования кулинарных мастер-классов через свое приложение, сообщает Forbes. По данным издания, проект называется Uber Moments. Пока что услуга доступна только в Сан-Франциско, забронировать мастер-классы клиенты смогут до 17 ноября.

Через приложение можно забронировать посещение урока приготовления китайских пельменей за $75, а за $55 – ужина из пяти блюд нигерийской кухни. На вопрос о пилотном проекте представитель Uber сообщил Forbes, что компания «постоянно ищет новые способы расширить возможности Uber Eats».

В сентябре генеральный директор Uber Дара Хосровшахи объявил, что компания планирует объединить сервисы вызова такси, доставки еды и любые другие будущие продукты в основное приложение Uber. По словам Хосровшахи, компания хочет стать «операционной системой повседневной жизни». В мае 2018 г. Uber начал тестировать доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего. Запустить услугу планируется в 2021 г., сообщала The Wall Street Journal.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания работает более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. Ранее Uber привлек свыше $8 млрд в ходе майского IPO, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

Политика
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NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен

Ведомости
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Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.

В результате американским спецслужбам удалось установить приблизительное местонахождение лидера ИГ, сообщает издание. Полученные данные позволили руководству Центрального разведывательного управления США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точнее определить его местонахождение, а также направить в этот район людей для отслеживания его перемещений.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади ликвидирован в ходе американской спецоперации. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам Трампа, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против Абу Бакра аль-Багдади – большой шаг в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера ИГ. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.

Политика
Новости

Город в Свердловской области остался без газа из-за аварии

Ведомости
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В Свердловской области в городе Североуральске лесовоз повредил участок газопровода, в результате почти 40 000 человек остались без газоснабжения, говорится в сообщении регионального управления МЧС. По данным ведомства, авария произошла вечером 27 октября в районе поселка Третий Северный. Без газа остались Североуральск, а также поселки Черемухово, Калья и Третий Северный.

Сейчас поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. Всего без газа остались 2825 жилых домов, 37 043 человека, сообщили в МЧС. В Североуральском городском округе проживают 40 000 человек. Ориентировочно подачу газа восстановят 28 октября к 10.00 мск.

В пресс-службе администрации города сообщили, что из-за аварии также приостановлена работа городских котельных в Североуральске и Черемухове. Из-за этого отключена подача горячей воды и отопления. 28 октября в Северуральске не будут работать детские сады, а также учреждения дополнительного образования и лагеря, сообщили в администрации.

Политика
Новости

WSJ: Трамп подписал документ о намерении выйти из договора об открытом небе

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении вывести США из договора об открытом небе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом издание отмечает, что окончательное решение по этому вопросу администрация президента еще не приняла, дискуссии на эту тему продолжаются.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 г. представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже к соглашению присоединились еще 11 стран. Россия ратифицировала документ в мае 2001-го. По условиям договора страны-участницы имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В начале октября председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель написал письмо советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену, в котором осудил планы Трампа вывести страну из договора об открытом небе. По мнению Энгеля, соглашение позволяет США контролировать развертывание российских вооруженных сил.

На следующий день группа демократов обратилась к министру обороны США Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов выйти из данного договора.

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