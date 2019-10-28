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Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает аргентинский телеканал El Trece. По итогам подсчета 95% бюллетеней Фернандес набрал 47,85% голосов избирателей, а Макри – 40,65%.

Макри также пригласил Фернандеса на завтрак, чтобы начать организованный переходный процесс. «Главное – это будущее и благополучие аргентинцев», – добавил он.

Фернандес сообщил, что принял предложение Макри. Он поблагодарил аргентинцев, которые за него голосовали, и призвал всех присоединиться к его проекту, чтобы встретить грядущее «непростое» время в связи с экономическим кризисом.

Макри возглавлял Аргентину с декабря 2015 г. Придя к власти четыре года назад, он пообещал покончить с экономическим кризисом, однако за годы его президентства курс песо снизился с 9,8 до 57,2 песо за доллар, а инфляция в 2018 г. достигла 47,6%. На праймериз в августе он также проиграл Фернандесу, получив 32% голосов против 47%. На следующий день аргентинский песо потерял около 30%, а фондовый рынок страны – почти 40%. Для поддержки курса национальной валюты властям Аргентины пришлось ввести валютный контроль.