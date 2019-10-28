Политика

Новости

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в российское законодательство, предусматривающие введение уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду наркотиков в интернете. Путин также поручил обеспечить оперативную досудебную блокировку информации о способах и методах изготовления и использования наркотиков.

Сейчас в российском законодательстве за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность (ст. 6.13 КоАП РФ). При этом способ совершения правонарушения не указан. Штраф для физлиц составляет 4000–5000 руб., для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб.

В январе МВД предлагало ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете, увеличив размер штрафов. Министерство отмечало, что интернет стал наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков, поэтому владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие либо рекламирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность.