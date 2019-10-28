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Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах

Палата общин парламента Британии выступила против проведения досрочных парламентских выборов 12 декабря, сообщается в Twitter палаты. С предложением провести досрочные выборы выступил премьер-министр Борис Джонсон из-за разногласий с парламентариями о сроках выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС).

Инициативу Джонсона поддержали 299 человек, против проголосовали 70. Чтобы провести досрочные выборы, правительство должно получить поддержку двух третей палаты общин – это 434 депутата, сообщает Reuters. Джонсон уже пытался добиться проведения выборов 4 и 9 сентября. Обе попытки закончились безрезультатно. По словам премьер-министра, он намерен предпринять еще одну попытку.

Изначально выход Британии из ЕС планировался в марте 2019 г., но из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях Brexit сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал на том, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. 28 октября председатель Евросовета Дональд Туск написал в Twitter, что Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 г. Это уже третий срок с момента начала переговоров о Brexit. Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что новая отсрочка предполагает, что Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если британский парламент ратифицирует соглашение в ноябре или декабре соответственно.

Митинг против Brexit. Фотографии