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Палата представителей США впервые проголосует по процедуре импичмента Трампа

Демократы палаты представителей конгресса США проголосуют по резолюции об импичменте американского президента Дональда Трампа 31 октября, сообщает газета The Washington Post. По даннным издания, демократы заявили, что этот шаг «обеспечит прозрачность» расследования импичмента. Это первое официальное голосование по процедуре в палате представителей.

О голосовании объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Резолюция в том числе установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию записей допросов свидетелей, пишет The Hill. Члены Демократической партии в палате конгресса проводят расследование в рамках импичмента. Республиканцы обвиняют их в том, что процесс не был оформлен должным образом, с вынесением на общее голосование. По словам Пелоси, для проведения такого голосования нет никаких оснований.

Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей сына Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. За пять лет в компании он заработал около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.

Чтобы предъявить президенту обвинения, палате представителей необходимо большинство. Из 435 конгрессменов 235 – демократы, если они выступят единым фронтом, то могут сделать это без поддержки республиканцев. После этого дело передается в сенат, который фактически организует судебный процесс, чтобы определить, виновен ли президент. Члены палаты представителей выступают как прокуроры, а сенаторы – как судьи, ведет заседания председатель Верховного суда, пояснял Reuters. Чтобы отстранить президента от власти, необходимо 67 из 100 голосов сенаторов. Сейчас среди них 53 республиканца, 45 демократов и два независимых.