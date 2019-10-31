«Исламское государство» назвало имя нового лидера
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади мертв, сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq. Новым лидером ИГ стал Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Организация также подтвердила смерть своего представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.
27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Президент поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, Россия отлично повела себя, пропустив вертолеты США над подконтрольной ей территорией Сирии к месту спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против аль-Багдади – большой шаг в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера ИГ. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.
Аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 г. Трамп рассказал, что он пытался скрыться, когда понял, что его выследили. Он ушел в подземный туннель, но тот заканчивался тупиком. Оказавшись в безвыходной ситуации, террорист взорвал себя с помощью пояса смертника. Вместе с аль-Багдади погибли трое детей, сообщает Reuters.