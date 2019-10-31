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«Исламское государство» назвало имя нового лидера

Ведомости
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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади мертв, сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq. Новым лидером ИГ стал Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Организация также подтвердила смерть своего представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Президент поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, Россия отлично повела себя, пропустив вертолеты США над подконтрольной ей территорией Сирии к месту спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против аль-Багдади – большой шаг в борьбе с терроризмом. Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера ИГ. В Кремле комментировать заявление американского президента не стали.

Аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 г. Трамп рассказал, что он пытался скрыться, когда понял, что его выследили. Он ушел в подземный туннель, но тот заканчивался тупиком. Оказавшись в безвыходной ситуации, террорист взорвал себя с помощью пояса смертника. Вместе с аль-Багдади погибли трое детей, сообщает Reuters.

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Бизнес
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Reuters узнало подробности переговоров о выкупе Гуцериевым своих активов у «Траста»

Ведомости
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Бизнесмен Михаил Гуцериев договаривается о выкупе за 95 млрд руб. активов, переданных ЦБ в 2017 г., в частности девелоперской компании А101 и доли в «Русснефти». Об этом свидетельствует презентация, подготовленная в середине сентября банком «Траст», пишет Reuters. Данные презентации подтвердили Reuters два источника: один из них близок к банку «Траст», а другой – к банку «Открытие».

В презентации, пишет агентство, говорится о путях возможного соглашения Гуцериева и «Траста». В результате сделки банк может получить 136 млрд руб., из которых 95 млрд руб. – деньгами, в течение пяти лет в обмен на отказ от претензий к участникам соглашения после сентября 2024 г. Гуцериев, в свою очередь, получит, в частности, 49% акций А101, также он планирует выкупить пакет привилегированных акций «Русснефти».

Акции «Интеко» и A101 и пакет префов «Русснефти» Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов, контролировавшие группу Бинбанка и Ростбанка, передали ЦБ в конце 2017 г. Это было сделано, чтобы частично разделить с регулятором затраты на санацию этих банков.

На спасение группы ЦБ направил более 850 млрд руб. В презентации «Траста» говорится, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», – 372 млрд руб. Но потенциальные претензии к бывшим владельцам могут достигать более 750 млрд руб., поскольку включают помимо ущерба от сделок проценты за пользование средствами ЦБ – 383 млрд руб. Претензии непосредственно к Гуцериеву – 85,5 млрд руб., говорится в презентации.

Менеджмент «Траста» рекомендовал наблюдательному совету пойти на предложение бизнесмена об урегулировании долга. По оценкам менеджеров, взыскать с бизнесмена можно лишь около 42 млрд руб. и то при положительном решении суда, что значительно меньше предложенных в рамках мирового соглашения 136 млрд руб.

В презентации также указано, что общая долговая нагрузка бизнеса Гуцериева – 1,025 трлн руб. «Трасту» выгоднее пойти на мировую, чем пытаться взыскать прогнозный ущерб более чем в 750 млрд руб. через суды, говорится в документе.

Пресс-служба «Траста» отказалась от комментариев. Пресс-службы «Сафмара» и «Русснефти» также отказались от комментариев.

Накануне, 30 октября, РБК, ссылаясь на источники, писал, что Гуцериев может выкупить 49% А101 с баланса «Траста» и довести свою долю до 100%.

11 октября Forbes со ссылкой на два источника писал, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и Шишханова, составляет почти 1 трлн руб. ($15 млрд). «Сафмар» в ответ заявил, что руководство издания выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики. Forbes подал на «Сафмар» в суд.

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Политика
Новости

Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил три года колонии

Ведомости
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Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам общего режима ростовского предпринимателя Андрея Каковкина. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда. Каковкин стал первым участником списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который вернулся в Россию. По версии следствия, он вместе с сообщником 11 августа 2015 г. похитил 10 млн руб., принадлежащие одной из коммерческих компаний.

3 февраля 2018 г. Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. На встречу пришли около 40 человек, бизнес-омбудсмен предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. 23 февраля 2019 г. Каковкин вернулся в Россию.

6 сентября прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного преследования. Каковкин объяснял это решение тем, что если дело будет закрыто, «придется выпустить ранее незаконно осужденного [Александра] Баскакова, отбывающего наказание почти три года», писал РБК. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал «Интерфаксу», что возобновление уголовного дела продиктовано необходимостью соблюсти законность.

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Бизнес
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Суд обязал «Конкорд» Пригожина выплатить компенсации родителям отравившихся детей

Ведомости
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Мещанский суд Москвы обязал поставляющие питание в детские сады «Конкорд» и «Вито-1» Евгения Пригожина выплатить компенсации родителям детей, отравившихся в дошкольных учреждениях в декабре прошлого года, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Решение было вынесено по двум коллективным искам. Первый иск подали 16 родителей, второй − 14 граждан. Истцы требовали по 500 000 руб. компенсации каждому пострадавшему. Иски удовлетворены частично, требования к департаментам образования Москвы и детским садам были отклонены.

По информации «МБХ медиа», всего компании должны будут выплатить компенсации морального вреда и возместить расходы на лечение на общую сумму около 300 000 руб. Каждый истец получит около 10 000−15 000 руб.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, представлявшая истцов, сообщила в Twitter, что решение будет обжаловано.

Представитель «Конкорда» в суде настаивал, что у сотрудников компании по результатам исследований не обнаружена дизентерия, следовательно, их вины в заболевании детей нет. В свою очередь представитель Роспотребнадзора заявил в суде, что связь компаний с отравлением детей есть, но источник очага инфекции ведомство установить не смогло.

В феврале ФБК сообщил, что «Конкорд» был одним из поставщиков питания в московские детские сады, где в декабре 2018 г. были зафиксированы случаи заболевания дизентерией. Роспотребнадзор установил, что в детских садах отравились 127 детей, из них у 57 была обнаружена дизентерия, у остальных наблюдались другие виды кишечной инфекции, заявляла «Ведомостям» руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. В конце февраля «Конкорд» сообщил о готовности выплатить компенсации заболевшим дизентерией.

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Политика
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Экс-владелец Внешпромбанка просит суд увеличить месячное содержание до 310 000 фунтов

Ведомости
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Бывший владелец обанкротившегося Внешпромбанка Георгий Беджамов попросил Высокий суд Лондона отменить ограничение его месячных трат, говорится в сообщении портала судебной информации Law360, пишет Forbes. По иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, его конкурсный управляющий в рамках банкротства) бизнесмен может тратить до 80 000 фунтов ($103 000) в месяц. Ограничение было установлено после того, как лондонский суд по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на 1,3 млрд фунтов ($1,7 млрд).

В заявлении в суд Беджамов указывает, что если ограничения останутся в силе, ему и его семье придется покинуть дома в Лондоне и Монако. Представитель бизнесмена Джастин Фенвик во время слушаний в Высоком суде Лондона сообщил, что ограничение снизило стандарты жизни его клиента, заставив ужаться в тратах. Беджамов просил суд разрешить ему тратить до 310 000 фунтов ($400 000). По его мнению, суд ошибочно полагает, что стандарты жизни его семьи снизились с тех пор, как они покинули Россию в 2015 г. Бизнесмен уверяет, что они выросли. Фенвик в суде сообщал, что приказ об аресте активов не дает права требовать сокращения трат на жизнь, даже если эти траты и выглядят расточительно по обычным стандартам. Он отметил, что расходы его клиента выросли в том числе из-за расходов на безопасность после того, как ему стали угрожать убийством и похищением. Кроме того, разбирательства с Внешпромбанком в английском суде обошлись бизнесмену в 6 млн фунтов ($7,7 млн).

Представитель Внешпромбанка заявил об отсутствии доказательств того, что траты Беджамова на бизнес, в том числе расходы на членство в гольф-клубе, помогли ему хоть что-то заработать с тех пор, как он покинул Россию. Он назвал «необъяснимым» то, что Беджамов шесть лет снимал дом в Монако за 1 млн евро в год, а потом переехал в Лондон, оставив семью в Монако, и таким образом удвоил свои траты.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. В январе 2016 г. организация обанкротилась. ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус получила девять лет колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов сейчас находится за границей.

АСВ пытается взыскать с банкира $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле суд арестовал его активы в пределах суммы оспариваемого ущерба. Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше 50 000 фунтов ($61 500) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах. Кроме этого ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса. В июне банкир уже просил у суда разрешение тратить более 320 000 фунтов ($393 800) в месяц на себя и семью. Однако суд не только не удовлетворил требования, но и сократил лимит трат со 100 000 до 80 000 фунтов в месяц. Отказ мотивирован тем, что с момента отъезда из России Беджамов или его супруга не сгенерировали какой-либо доход.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара проверят психиатры

Ведомости
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Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве шестилетнего ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара, будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального главка Следственного комитета России. По данным агентства, ранее мужчина не был судим.

Днем 31 октября вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил ребенка во время «тихого часа». Охрана пропустила его, решив, что это отец одного из воспитанников.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия, им оказался 36-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи также возбудили дела о халатности и услугах, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые допустили случившиеся.

Подозреваемый объяснил убийство ребенка тем, что это было нужно, чтобы сбылось заклинание. «Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им», – пояснил он следователям после задержания (видео опубликовал Telegram-канал Mash). Книгу мужчина, по его словам, взял в одном из книжных магазинов города.

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Авто
Новости

Отец Антона Вайно покинет пост вице-президента «АвтоВАЗа»

Ведомости
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Эдуард Вайно, отец руководителя администрации президента Антона Вайно, решил уйти с должности вице-президента «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами, следует из пресс-релиза компании. Он покинет этот пост 1 ноября.

По словам Эдуарда Вайно, он намерен сосредоточиться на стратегических аспектах развития «АвтоВАЗа». Он останется в совете директоров компании.

Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис поблагодарил Вайно за реализацию проектов, которые обеспечили технологическое лидерство компании в российском автопроме, и за установление партнерства с Renault и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Вице-президентом «АвтоВАЗа» по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами вместо Вайно станет Сергей Громак, директор по GR.

Кроме того, в компании появится новая должность – вице-президент по дизайну. Ее займет действующий директор по дизайну Стив Маттин.

Технологии
Новости

Huawei начнет производить оборудование в России

Ведомости
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Российский производитель информационно-аналитических систем «Норси-транс» и китайская Huawei в четверг, 31 октября, заключили соглашение о создании совместного производства оборудования на базе процессора KunPeng от Huawei, говорится в совместном сообщении компаний.

Некоторые комплектующие серверов будут российскими, само производство будет локализовано в России на базе «Норси-транса». Совместные решения планируют применять в различных отраслях в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», включая решения для «Умного города», «Умного ЖКХ», беспилотного транспорта, есть планы по экспорту.

На первом этапе компании разработают сервер, включающий комплектующие Huawei (материнская плата, блоки питания, сетевые карты) и процессор KunPeng. В ходе второго этапа планируется создание более глубоко локализованного решения – отечественного сервера, состоящего из компонентной базы, произведенной на территории РФ. Его можно будет применять в государственных проектах с максимальными требованиями к безопасности и условиям обработки данных.

«Совместное производство отражает наше стремление к выполнению государственных задач по импортозамещению», – говорит гендиректор ЗАО «Норси-транс» Сергей Овчинников.

Технологии
Новости

«Арт пикчерс» Бондарчука вернула деньги компании-банкроту «Наше кино»

Ведомости
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Кинокомпания «Арт пикчерс студия» по требованию суда вернула конкурсному управляющему ООО «Компания «Наше кино» 20 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель «Арт пикчерс студии».

15 мая арбитражный суд удовлетворил требования «Компании «Наше кино» о признании сделок по переводу «Арт пикчерс студии» 20 млн руб. недействительными и обязал вернуть эти деньги в конкурсную массу. Компания также заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Арт пикчерс студии».

«Арт пикчерс студия» исполнила определение суда в предусмотренные законодательством сроки (три месяца с даты вступления решения в законную силу) и перечислила в конкурсную массу «Компании «Наше кино» причитающиеся по определению суда денежные средства», – сообщил представитель компании.

«Арт пикчерс студия» – одна из крупнейших российских кинокомпаний, создатель фильмов «Притяжение», «Духлесс», «Сталинград», «Лед». На паритетных началах кинокомпанией владеют продюсер Федор Бондарчук и ООО «НМГ студия» (100%-ная «дочка» «Национальной медиа группы» (НМГ), владеющей 29% «Первого канала», телеканалами «Пятый канал», РЕН ТВ, газетой «Известия»).

«Компания «Наше кино» основана в 2011 г. Она принадлежит продюсерам Сергею Сельянову и Максиму Уханову (через кинокомпанию СТВ), а также Игорю Толстунову (через компанию «Профит»). В декабре 2017 г. эта компания по иску ООО «Строй-тресть» (выкупило долг у «Бульдозер фильмс продакшн», которая судилась с «Компанией «Наше кино» из-за «заниженных», по мнению продюсеров, сборов фильма «Скорый «Москва – Россия») была признана банкротом. Сельянов и Толстунов перевели свой дистрибуторский бизнес на другое юридическое лицо, созданное в июле 2016 г. «Наше кино» (по 50% принадлежит Сельянову и Толстунову). Сейчас оно занимается прокатом фильмов, созданных этими продюсерами и сторонними кинокомпаниями.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

Ведомости
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«Аэрофлот» с 1 ноября закроет бесплатный доступ в бизнес-зал аэропорта Магниторска владельцам платиновых карт и пассажирам бизнес-класса. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании, обратил внимание «Интерфакс».

В связи с ограничением «Аэрофлот» ввел компенсацию. Для участников платинового уровня, совершающих перелет из Магнитогорска по билету эконом-класса, она составит 3000 миль, по билету бизнес-класса – 4000 миль.

Ранее авиакомпания ограничила доступ в бизнес-залы некоторых региональных аэропортов только владельцам золотых бонусных карт с билетами эконом-класса. Это ограничение в Магнитогорске действует с 15 августа.

Причиной стало то, что аэропорты отказались снижать стоимость обслуживания пассажиров. В качестве компенсации владельцам золотых карт, купившим билеты в эконом-класс на рейсы «Аэрофлота», «России» и «Авроры» (входят в группу «Аэрофлот»), автоматически начисляется 3000 миль.

Политика
Новости

В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду

Ведомости
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В городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа мужчина с ножом ворвался в детский сад и убил шестилетнего ребенка, сообщил региональный главк Следственного комитета России. Подозреваемый задержан, им оказался 36-летний местный житель. В отношении его возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Инцидент произошел во время тихого часа, уточнил СКР. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения проник в здание и ранил ребенка ножом. О мотивах нападавшего пока ничего не сообщается. По данным местного портала NAO24.ru, речь идет о детском саде «Сказка».

Следователи также сразу возбудили уголовные дела по статьям о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые допустили проникновение неизвестного в детский сад.

Мужчина вошел беспрепятственно, его никто не остановил, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Об этом же сообщает Baza. По ее данным, охрана пропустила мужчину в детский сад, потому что решила, что это отец одного из воспитанников.

Бизнес
Новости

Акции принадлежащего Фридману испанского ритейлера за день выросли на 50%

Ведомости
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Акции испанской сети супермаркетов Dia, подконтрольные инвестфонду LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров, за день подорожали почти на 51%, сообщает агентство Bloomberg.

Рост акций совпал с началом увеличения капитала ритейлера за счет дополнительной эмиссии акций, в результате чего их количество в обращении должно вырасти более чем в десять раз – с 622,5 млн почти до 6,67 млрд, сообщает испанское издание finanzas.com. Представители LetterOne подтвердили, что его доля в розничной сети после допэмиссии не изменится. Таким образом инвестфонд хочет «поощрить всех акционеров», участвующих в допэмиссии. В начале торгов 30 октября каждая акция Dia продавалась по 0,14 евро, в конце дня их цена достигла 0,2 евро. Утром 31 октября стоимость акций Dia выросла еще на 5%, но позже снизилась до цены на открытии торгов – 0,2 евро за бумагу.

Dia – одна из крупнейших сетей магазинов в Испании. LetterOne стал акционером компании в 2017 г., купив 3% акций. В начале февраля 2019 г. LetterOne сообщил о планах стать единственным владельцем ритейлера и предложил план оздоровления компании.

24 октября в Испании началось расследование по иску против Фридмана и LetterOne. Суд выясняет, мог ли предприниматель намеренно добиваться падения котировок испанской сети супермаркетов Dia для их покупки. Представитель Фридмана назвал обвинения не соответствующими действительности и клеветническими.

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