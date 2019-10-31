«Исламское государство» назвало имя нового лидера

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Reuters узнало подробности переговоров о выкупе Гуцериевым своих активов у «Траста»

Бизнесмен Михаил Гуцериев договаривается о выкупе за 95 млрд руб. активов, переданных ЦБ в 2017 г., в частности девелоперской компании А101 и доли в «Русснефти». Об этом свидетельствует презентация, подготовленная в середине сентября банком «Траст», пишет Reuters. Данные презентации подтвердили Reuters два источника: один из них близок к банку «Траст», а другой – к банку «Открытие».

В презентации, пишет агентство, говорится о путях возможного соглашения Гуцериева и «Траста». В результате сделки банк может получить 136 млрд руб., из которых 95 млрд руб. – деньгами, в течение пяти лет в обмен на отказ от претензий к участникам соглашения после сентября 2024 г. Гуцериев, в свою очередь, получит, в частности, 49% акций А101, также он планирует выкупить пакет привилегированных акций «Русснефти».

Акции «Интеко» и A101 и пакет префов «Русснефти» Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов, контролировавшие группу Бинбанка и Ростбанка, передали ЦБ в конце 2017 г. Это было сделано, чтобы частично разделить с регулятором затраты на санацию этих банков.

На спасение группы ЦБ направил более 850 млрд руб. В презентации «Траста» говорится, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», – 372 млрд руб. Но потенциальные претензии к бывшим владельцам могут достигать более 750 млрд руб., поскольку включают помимо ущерба от сделок проценты за пользование средствами ЦБ – 383 млрд руб. Претензии непосредственно к Гуцериеву – 85,5 млрд руб., говорится в презентации.

Менеджмент «Траста» рекомендовал наблюдательному совету пойти на предложение бизнесмена об урегулировании долга. По оценкам менеджеров, взыскать с бизнесмена можно лишь около 42 млрд руб. и то при положительном решении суда, что значительно меньше предложенных в рамках мирового соглашения 136 млрд руб.

В презентации также указано, что общая долговая нагрузка бизнеса Гуцериева – 1,025 трлн руб. «Трасту» выгоднее пойти на мировую, чем пытаться взыскать прогнозный ущерб более чем в 750 млрд руб. через суды, говорится в документе.

Пресс-служба «Траста» отказалась от комментариев. Пресс-службы «Сафмара» и «Русснефти» также отказались от комментариев.

Накануне, 30 октября, РБК, ссылаясь на источники, писал, что Гуцериев может выкупить 49% А101 с баланса «Траста» и довести свою долю до 100%.

11 октября Forbes со ссылкой на два источника писал, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и Шишханова, составляет почти 1 трлн руб. ($15 млрд). «Сафмар» в ответ заявил, что руководство издания выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики. Forbes подал на «Сафмар» в суд.